0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Sudetští Němci se vracejí
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
12:00

Trump: USA dočasně přestanou chránit lodě v Hormuzském průlivu. Dohoda s Íránem je prý blízko

Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázely a chránily lodě ohrožované íránskou blokádou. Uvedl to americký prezident Donald Trump, podle něhož jsou důvodem aktuální velmi pokročilá jednání s Íránem a snaha dosáhnout dohody. Americká blokáda íránských přístavů však pokračuje, dodal Trump. Bílý dům se podle serveru Axios domnívá, že uzavření dohody o jednostránkovém memorandu o porozumění je na dosah, přičemž odpověď Teheránu na několik klíčových bodů by mohla přijít do 48 hodin.

Dohoda podle serveru počítá mimo jiné s moratoriem na íránské obohacování uranu, se zrušením amerických sankcí proti Teheránu a s uvolnění zmrazených íránských aktiv, jakož i s obnovení provozu v Hormuzském průlivu.

Šéf Bílého domu v neděli oznámil zahájení operace s názvem Project Freedom (Projekt Svoboda). Cílem je chránit lodě a získat kontrolu nad klíčovou námořní obchodní trasou v Hormuzském průlivu, kterou Írán po zahájení americko-izraelských úderu začátkem března zablokoval, což mimo jiné výrazně zvýšilo ceny ropy.

V úterý večer amerického času (dnes nad ránem SELČ) však Trump na své síti Truth Social oznámil, že "na žádost Pákistánu a dalších zemí" a také na základě "faktu, že byl dosažen velký pokrok směrem k úplné a konečné dohodě s představiteli Íránu" bude Projekt Svoboda "nakrátko pozastaven, abychom viděli, zda je možné dokončit a podepsat dohodu či ne".

Americký ministr obrany Pete Hegseth v úterý uvedl, že Spojené státy již zajistily bezpečnou plavbu průlivem a že se k proplutí řadí stovky obchodních lodí. Zmíněná operace měla podle něho pouze obranný charakter a USA bez podnětu ze strany Íránu nezasahovaly.

Jeden z íránských činitelů přitom v pondělí uvedl, že Teherán by mohl americkou ochranu lodí považovat za porušení příměří, které v současnosti mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně platí.

Britská vojenská námořní služba (UKMTO) dnes podle stanice BBC uvedla, že od začátku války USA a Izraele s Íránem se terčem útoků na Blízkém východě stalo 26 plavidel, celkem bylo podle téhož zdroje v Hormuzském průlivu a Perském a Ománském zálivu hlášeno 46 incidentu, z toho 26 útoků, 18 případů "podezřelé aktivity" a dva únosy.

Americké námořnictvo bude podle Trumpa pokračovat v námořní blokádě Íránu, která brání lodím vplouvat do íránských přístavů nebo je opouštět. Washington se tím snaží vyvolat ekonomický tlak na Teherán a přimět jej k dohodě podle Trumpových představ. Íránští představitelé však tvrdí, že politickou krizi nelze vyřešit vojenskými prostředky, a varují, že Teherán s konfrontací kolem Hormuzského průlivu ještě ani nezačal.

↓ INZERCE