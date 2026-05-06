Trump: USA dočasně přestanou chránit lodě v Hormuzském průlivu. Dohoda s Íránem je prý blízko
Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázely a chránily lodě ohrožované íránskou blokádou. Uvedl to americký prezident Donald Trump, podle něhož jsou důvodem aktuální velmi pokročilá jednání s Íránem a snaha dosáhnout dohody. Americká blokáda íránských přístavů však pokračuje, dodal Trump. Bílý dům se podle serveru Axios domnívá, že uzavření dohody o jednostránkovém memorandu o porozumění je na dosah, přičemž odpověď Teheránu na několik klíčových bodů by mohla přijít do 48 hodin.
Dohoda podle serveru počítá mimo jiné s moratoriem na íránské obohacování uranu, se zrušením amerických sankcí proti Teheránu a s uvolnění zmrazených íránských aktiv, jakož i s obnovení provozu v Hormuzském průlivu.
Šéf Bílého domu v neděli oznámil zahájení operace s názvem Project Freedom (Projekt Svoboda). Cílem je chránit lodě a získat kontrolu nad klíčovou námořní obchodní trasou v Hormuzském průlivu, kterou Írán po zahájení americko-izraelských úderu začátkem března zablokoval, což mimo jiné výrazně zvýšilo ceny ropy.
V úterý večer amerického času (dnes nad ránem SELČ) však Trump na své síti Truth Social oznámil, že "na žádost Pákistánu a dalších zemí" a také na základě "faktu, že byl dosažen velký pokrok směrem k úplné a konečné dohodě s představiteli Íránu" bude Projekt Svoboda "nakrátko pozastaven, abychom viděli, zda je možné dokončit a podepsat dohodu či ne".
Americký ministr obrany Pete Hegseth v úterý uvedl, že Spojené státy již zajistily bezpečnou plavbu průlivem a že se k proplutí řadí stovky obchodních lodí. Zmíněná operace měla podle něho pouze obranný charakter a USA bez podnětu ze strany Íránu nezasahovaly.
Jeden z íránských činitelů přitom v pondělí uvedl, že Teherán by mohl americkou ochranu lodí považovat za porušení příměří, které v současnosti mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně platí.
Britská vojenská námořní služba (UKMTO) dnes podle stanice BBC uvedla, že od začátku války USA a Izraele s Íránem se terčem útoků na Blízkém východě stalo 26 plavidel, celkem bylo podle téhož zdroje v Hormuzském průlivu a Perském a Ománském zálivu hlášeno 46 incidentu, z toho 26 útoků, 18 případů "podezřelé aktivity" a dva únosy.
Americké námořnictvo bude podle Trumpa pokračovat v námořní blokádě Íránu, která brání lodím vplouvat do íránských přístavů nebo je opouštět. Washington se tím snaží vyvolat ekonomický tlak na Teherán a přimět jej k dohodě podle Trumpových představ. Íránští představitelé však tvrdí, že politickou krizi nelze vyřešit vojenskými prostředky, a varují, že Teherán s konfrontací kolem Hormuzského průlivu ještě ani nezačal.