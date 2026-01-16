Rakušan neuspěl v prvním kole tajné volby místopředsedy sněmovny
Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan neuspěl v pátečním prvním kole tajné volby místopředsedy Sněmovny. Jedna ze čtveřice místopředsednických pozic tak zůstala dál neobsazená. Bývalý ministr vnitra Rakušan je teď jediným kandidátem. Zúčastní se také druhého volebního kola, které by se mohlo uskutečnit podle předsedy sněmovní volební komise Martina Kolovratníka (ANO) ve středu 28. ledna. Ke zvolení Rakušan potřeboval nejméně 92 poslaneckých hlasů. Získal jich 83, oznámil Kolovratník.
Rakušanovi pravděpodobně nedali hlas poslanci z řad vládní koalice, byť místopředsednická pozice má podle plánů vládního tábora ANO, SPD a Motoristů připadnout nominantovi STAN. Předsedkyně klubu ANO Taťána Malá už v úterý uvedla, že předseda STAN ve frakci příliš velkou podporu nemá.
Rakušan přislíbil v nominačním projevu plné nasazení a snahu o moderní Sněmovnu a kultivovaná jednání. "Zkušenosti s vedením schůzí jistě ve svém životopisu mám," řekl. Poznamenal také, že názory měnit nebude, uměl by ale oddělit roli předsedy STAN od role místopředsedy Sněmovny při vedení schůzí.
Začátkem listopadu na ustavující schůzi poslanci zvolili místopředsedy Sněmovny Patrika Nachera (ANO) a Jiřího Bartáka (Motoristé). Nominant ODS Jan Skopeček uspěl ve druhém kole tajné volby v polovině listopadu. Piráti vyslali do tehdejší volby Olgu Richterovou, dostatek hlasů ani v jednom z volebních kol nezískala. Se zastoupením Pirátů ve sněmovním vedení koalice nepočítá. Rakušana mohl navrhnout klub STAN do volby až potom, co přestal být členem vlády.
V minulém volebním období narazil v listopadu 2021 na ustavující i další schůzi u tehdejší sněmovní většiny ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů nominant ANO Radek Vondráček. Hnutí ANO následně navrhlo místo něj Karla Havlíčka, jehož Sněmovna zvolila v únoru 2022. V předminulém období poslanci zvolili kandidáta ODS Petra Fialu místopředsedou Sněmovny na třetí pokus. čtk