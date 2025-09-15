Případ Bolsonaro nebyl žádný hon na čarodějnice, ale spravedlivý proces, vzkazuje brazilský prezident Lula americkému protějšku Trumpovi
Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva odmítl tvrzení svého amerického protějšku Donalda Trumpa, že soud s brazilským exprezidentem Jairem Bolsonarem byl honem na čarodějnice. V článku publikovaném v neděli v deníku The New York Times také vyzval Spojené státy k debatě o 50procentních clech, které Trump na Brazílii nedávno uvalil.
"Jsem hrdý na brazilský nejvyšší soud za jeho historické rozhodnutí ze čtvrtka, které chrání naše instituce a demokratický právní stát," uvedl Lula. "Rozsudek byl výsledkem řízení vedeného v souladu s brazilskou ústavou z roku 1988, která byla přijata po dvou desetiletích boje proti vojenské diktatuře," dodal.
Lula uvedl, že článek napsal ve snaze zahájit se Spojenými státy otevřený dialog o amerických clech. Ta označil za "nejenom nepodložená, ale také nelogická". Doplnil, že uvalení cel na Brazílii je čistě politickým krokem. Zdůraznil, že USA mají s jeho zemí dlouhodobě obchodní přebytek, a naznačil, že cla měla ovlivnit soudní proces s Bolsonarem. Článek Lula zakončil slovy, že Brazílie zůstává otevřena rozhovorům o čemkoliv, co bude pro obě země výhodné. Trumpovi ale také vzkázal, že demokracie a suverenita Brazílie nejsou předmětem jednání.
Bolsonarovi, který byl prezidentem v letech 2019 až 2023, udělil v minulém týdnu nejvyšší soud trest 27 let a tři měsíce odnětí svobody za pokus o převrat po porážce v prezidentských volbách v roce 2022. Bolsonaro vinu odmítá. Trump, který brazilského exprezidenta dlouhodobě podporuje, ještě před oznámením výše trestu uvedl, že ho uznání Bolsonarovy viny překvapilo. Verdikt označil za "strašnou věc" a "velmi špatný pro Brazílii". Dříve také kvůli procesu uvalil sankce na předsedajícího soudce a zrušil většině členů nejvyššího brazilského soudu víza.
čtk, tb