včera 16:12

Přes nedávné neshody jsou Fiala a Pavel v otázce Blízkého východu ve shodě, tvrdí

Prezident Petr Pavel s premiérem Petrem Fialou (ODS) konstatovali jasnou shodu v klíčových otázkách zahraniční politiky. Pražský hrad to uvedl v tiskové zprávě. Bez dalších podrobností potvrdil, že tématem čtvrteční schůzky byla i situace na Blízkém východě. Podle Fialova vyjádření na síti X je jejich jasná shoda v klíčových otázkách zahraniční politiky, včetně společného přístupu k situaci na Blízkém východě, důležitá nejen z hlediska stability, ale především je to výhoda pro Česko. Prezidenta premiér během hodinu a půl dlouhé schůzky informoval také o nedávných videokonferencích takzvané koalice ochotných k řešení konfliktu na Ukrajině.

Traumatické dětství v Gaze  

"Hovořili jsme také o aktuální politické situaci a pana prezidenta jsem seznámil s parametry tvorby rozpočtu na rok 2026," uzavřel Fiala výčet témat. Podle tiskové zprávy Hradu se politici věnovali také krizové legislativě, výdajům na obranu či koordinaci zahraničních cest. Postoj vlády k osvětlování bitcoinové aféry mezi tématy nezmínili. Pavel minulý týden uvedl, že by do říjnových sněmovních voleb mělo od vlády zaznít jasnější prohlášení k miliardovému daru ministerstvu spravedlnosti v kryptoměně nejasného původu. Nynější postup podle prezidenta není srozumitelný a budí rozpaky.

Pravidelné jednání Fialy s prezidentem spojené s obědem bylo prvním po prázdninové pauze. Prezident během uplynulých týdnů několikrát vyjádřil rozdílný pohled na dění na Blízkém východě. Uvedl mimo jiné, že kabinet podporuje Izrael v podstatě bez jakékoli výhrady k politice izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. To Fiala odmítl ve středu, když řekl, že vláda se na situaci nedívá s klapkami na očích.

Pavel minulý týden uvedl, že razantní přístup Netanjahua vyvolává pochyby, jestli tamní vláda nekomplikuje Česku další podporu Izraeli. Za poslední akce v Gaze se podle něj dá jen velice těžko postavit.V e středu řekl, že Česko je zemí, která dlouhodobě Izrael podporuje, což ale nevylučuje to, že lze s Izraelem mluvit i o věcech, které ČR nevidí v dobrém světle. V pondělním telefonátu s protějškem Jicchakem Herzogem zdůraznil řadu konfliktních témat, v nichž vidí potenciál zhoršování pohledu na Izrael.

Fiala ve středu připomenul, že Česko se v poslední době přidalo ke všem výzvám Evropské unie a dalších mezinárodních organizací, které žádají Izrael, aby zohledňoval humanitární situaci v Pásmu Gazy. čtk, per

