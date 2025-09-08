Pomáhat migrantům samo o sobě není zločin, rozhodl polský soud
Soud v Hajnówce na východě Polska dnes zprostil viny pětici aktivistů, kteří pomáhali migrantům na hranici s Běloruskem. Byli obžalováni z toho, že migrantům napomáhali k ilegálnímu pobytu v Polsku. Dnešní rozsudek není pravomocný.
Prokuratura pro aktivisty žádala vězení v délce jednoho roku a čtyř měsíců. Nicméně soudce, který ve věci rozhodoval, poukázal na to, že obžaloba vycházela z článku trestního zákoníku, v němž se hovoří o trestu pro toho, kdo s cílem zisku nebo osobních výhod umožňuje cizincům pobývat v Polsku ilegálně. Soudce uvedl, že neexistují důkazy, že by aktivisté měli nějaký zisk nebo výhodu díky pomoci migrantům.
Server gazeta.pl píše, že čtyři aktivisty policie v březnu 2022 zadržela, když převáželi jednoho Egypťana a devítičlennou rodinu z Iráku z lesa na hranici do blízkého města. Pátý aktivista dal migrantům jídlo a oblečení a poskytl jim místo k odpočinku. Skupině se říká Pětka z Hajnówky.
Před budovou soudu se dnes sešli podporovatelé souzených a uvedli, že na lavici obžalovaných se neoctla jenom Pětka z Hajnówky, ale i lidskost, vnímavost a chuť pomoci druhému.
Polsko a další země EU sousedící s Běloruskem v posledních letech obviňují režim v Minsku, že k hranici organizovaně dováží migranty z krizových oblastí a nutí je k ilegálnímu přechodu hranic. Jde podle nich o součást hybridní války Běloruska, které je blízkým spojencem Ruska, proti Západu.
Tvrdý postup polských úřadů na hranici s Běloruskem kritizují ochránci lidských práv. Pohraničníci tam nepřijímají od migrantů žádosti o azyl a podle nevládních organizací nadále násilně běžence navracejí přes hranici do Běloruska.
