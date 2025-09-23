0:00
Policie zatím neví, zda drony, které rušily provoz nad letišti v Oslu a Kodani, spolu nějak souvisely, ani kdo za útoky stál

Dánská policie nemá indicie, že by spolu souvisely dronové incidenty z dnešní noci na letištích v Kodani a Oslu. V Kodani drony, zřejmě ovládané kýmsi s dostatečnými zkušenostmi, přiletěly z různých směrů, uvedli podle agentury Reuters dnes ráno představitelé dánské policie. Zatím není jasné, kdo drony poslal, vyšetřování pokračuje.

Kodaňské letiště bylo uzavřeno v pondělí od zhruba půl deváté večer, neboť v jeho okolí byly podle policie zpozorovány dva až tři větší drony. Dnes krátce po půlnoci oznámilo, že provoz obnovuje. Bude ale dál docházet ke zpožděním i rušení letů, uvedlo letiště na sociální síti X a vyzvalo cestující, aby se o svém letu informovali u leteckých společností.

Podle Kristoffera Plenge-Brandta, operačního ředitele kodaňského letiště, incident s drony ovlivnil či ještě ovlivní lety asi 20.000 cestujících, napsal server dánského listu Politiken. Zrušeno bylo podle něj kolem stovky letů, na tři desítky musely využít jiných letišť.

Letiště v Oslu bylo uzavřeno od půlnoci rovněž kvůli nahlášení dronu v jeho blízkosti, znovu se otevřelo pro cestující dnes kolem půl čtvrté.

Incidenty na obou severských letištích následují poté, co provoz několika velkých evropských letišť v posledních dnech narušil kybernetický útok na jejich odbavovací systém.

čtk, tb

