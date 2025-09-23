Ústavní právníci nečekají, že by Ústavní soud výrazně zasáhl do voleb kvůli žalobě na skryté koalice
Odborníci očekávají od Ústavního soudu (ÚS) při rozhodování o skrytých koalicích spíše zdrženlivost než razantní zásah. V názoru na ústavnost nepřiznaných koalic se však liší. Pro některé jde o zjevné obcházení zákona s protiústavním rozměrem, jiní upozorňují na letitou politickou praxi, kdy na nekoaličních kandidátkách stran figurovali členové jiných subjektů. Experti oslovení ČTK se neshodují ani v názoru, zda ÚS stihne rozhodnout do voleb.
Letos se na krajské soudy obrátila strana Volt Česko a zpochybnila registraci kandidátek Stačilo! a SPD, a to právě s poukazem na to, že tam jsou i členové jiných stran. Soudy návrhy zamítly, byť některé uznaly, že jde o obcházení zákona, patrně s cílem vyhnout se vyšším uzavíracím klauzulím pro koalice. Strana Volt Česko se poté obrátila na ÚS, který podle předsedy Josefa Baxy vnímá stížnosti jako prioritu, nelze však říci, kdy rozhodne. Plénum se neveřejně radí každou středu.
čtk, tb