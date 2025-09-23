Marta Šimečková, matka šéfa slovenské opozice, podává trestní oznámení na premiéra Fica, kvůli jeho výpadům na tiskové konferenci
Matka předáka slovenské opozice Michala Šimečky se rozhodla podat trestní oznámení po víkendových výrocích premiéra Roberta Fica, který ji obvinil z podvodu při využití státních dotací ve výši 130.000 eur (3,1 milionu korun) pro její neziskovou organizaci. Marta Šimečková a její spolupracovnice Andrea Puková to uvedly v prohlášení. Podvod při čerpání podpory v roce 2021 v souvislosti s epidemií nemoci covid-19 odmítly, současně ale přislíbily peníze vrátit, pokud tak rozhodne příslušná instituce. Úřad vlády Šimečkovou v reakci vyzval, aby s kolegyní spolupracovala s vyšetřovateli a vrátila podle něj podvodem získané peníze.
Fico slovně zaútočil na Šimečkovou poté, co odmítl odpovědnost své vlády za potřebu přijímat nepopulární opatření k ozdravení státních financí. Nejnovější konsolidační balíček jeho vlády už kritizovaly odbory, zaměstnavatelé i zástupci samospráv a opozice v čele se Šimečkovým hnutím Progresivní Slovensko (PS) proti němu opakovaně svolala demonstrace. Ministerský předseda kromě jiného tvrdil, že Šimečková si z dotací nechala opakovaně proplatit faktury na jeden z projektů.
"Proti bezprecedentnímu urážení se jdeme bránit vlastním trestním oznámením, neboť ani předseda vlády si nemůže dovolit všechno," uvedla Šimečková.
Její nevládní organizace, podobně jako jiné spolky, dostaly podle Šimečkové podporu na kompenzaci epidemických restrikcí v době koronavirové nákazy. "Bylo to pouze jednou, co jsme získaly podporu, která nebyla účelově vázaná na žádný projekt. Situace byla výjimečná a vůbec nebylo jasné, jak jsou nastavena pravidla a není to jasné ani dnes," napsala Šimečková. Dodala, že velké projekty se ucházejí o příspěvky z různých veřejných zdrojů.
"Úřad vlády SR vyzývá paní Šimečkovou, aby místo trestních oznámení spolupracovala s orgány činnými v trestním řízení a vrátila veřejné zdroje získané podvodem," napsal v reakci úřad vlády.
Podle vyjádření úřadu ani jedno Ficovo tvrzení o podvodném jednání nebylo vyvráceno a ministerstvo spravedlnosti už podniká kroky k vymáhání všech neoprávněně čerpaných peněz zpět do rozpočtu.
Fico dal o víkendu rovněž najevo, že v tomto případu trestní oznámení nepodá. K takovému kroku se podle listu Denník N přihlásila šéfka jedné z neparlamentních stran.
Slovenský premiér a vládní politici slovně útočili na Šimečkovu rodinu už dříve, a to například v době jiných protivládních demonstrací. Například v únoru kabinet v prohlášení vyjádřil znepokojení nad tím, že jedna z institucí EU začala vymáhat vrácení dotace od občanského sdružení Projekt Fórum, jehož představitelkou je Šimečkova matka. Před rokem zase poslanci slovenských vládních stran odvolali Šimečku z funkce místopředsedy sněmovny. Návrh zdůvodnili například tím, že tři nevládní organizace blízké jeho příbuzným získaly peníze od státu a že existuje podezření z nezákonného postupu při jejich přidělování. PS je podle průzkumů veřejného mínění nejpopulárnější politickou stranou na Slovensku.
čtk, tb