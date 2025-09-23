0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Když si Česko zvolí Ficovu cestu
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
16:05

Projednávání kauzy Dozimetr: Podnikatel Kos, který uznal vinu, říká, že dostával provize ze zakázek pražského dopravního podniku. Prý kvůli tomu, že podporoval STAN a TOP09

 Jednotliví členové organizované skupiny vedené zlínským podnikatelem Michalem Redlem obžalovaným v kauze Dozimetr dostávali provize ze zakázek v pražském dopravním podniku (DPP) podle toho, zda se na činnosti zrovna podíleli. U hlavního líčení to dnes uvedl Redlův spoluobžalovaný podnikatel Pavel Kos. Část z úplatků však pokaždé dostal on sám a zlínský podnikatel. Kos to vysvětli tím, že oni dva finančně podporovali hnutí STAN a stranu TOP 09.

Kos v pondělí uznal vinu z korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku. Spolu s ním se zpovídá skupina lidí v čele s Redlem. Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Redl i Hlubuček vinu odmítají. Skupina podle obžaloby dosazovala do čela DPP spřátelené manažery, přes ně ovlivňovala zakázky a brala za to úplatky.

Podnikatel mluvil o doporučení Mateje Augustína na pozici ekonomického ředitele DPP, hovořil i o dosazení Luďka Šteffela na místo vedoucího jednotky informačních technologií nebo o tom, že skupina konzultovala postupy s dosazeným vedoucím právního odboru Daliborem Kučerou. Informace o příležitostech k podnikání v DPP měli od bývalého ředitele dopravního podniku Martina Dvořáka, který byl před nedávnem v kauze obviněn.

Ve skupině byl podle Kosa vnímán Redl jako ten, který rozhodoval. Ve trojici nejdůležitějších byl ještě on sám a Hlubuček, dodal podnikatel. Úplatky si většinou dělili ještě s podnikateli Pavlem Dovhomiljou a Zakaríou Nemrahem, kteří dostali část podle toho, jak se na činnosti kolem zakázek podíleli. Vždy finanční obnos dostal Redl a Kos. "Bylo to kvůli tomu, že jsme u toho byli od začátku," uvedl podnikatel. Dodal, že také kvůli financování STAN a TOP 09.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan dnes ČTK sdělil, že peníze, které by potenciálně jakkoliv mohly souviset s Dozimetrem, hnutí poslalo na charitu. Vyjádření TOP 09 ČTK shání.

čtk, tb

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy