Projednávání kauzy Dozimetr: Podnikatel Kos, který uznal vinu, říká, že dostával provize ze zakázek pražského dopravního podniku. Prý kvůli tomu, že podporoval STAN a TOP09
Jednotliví členové organizované skupiny vedené zlínským podnikatelem Michalem Redlem obžalovaným v kauze Dozimetr dostávali provize ze zakázek v pražském dopravním podniku (DPP) podle toho, zda se na činnosti zrovna podíleli. U hlavního líčení to dnes uvedl Redlův spoluobžalovaný podnikatel Pavel Kos. Část z úplatků však pokaždé dostal on sám a zlínský podnikatel. Kos to vysvětli tím, že oni dva finančně podporovali hnutí STAN a stranu TOP 09.
Kos v pondělí uznal vinu z korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku. Spolu s ním se zpovídá skupina lidí v čele s Redlem. Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Redl i Hlubuček vinu odmítají. Skupina podle obžaloby dosazovala do čela DPP spřátelené manažery, přes ně ovlivňovala zakázky a brala za to úplatky.
Podnikatel mluvil o doporučení Mateje Augustína na pozici ekonomického ředitele DPP, hovořil i o dosazení Luďka Šteffela na místo vedoucího jednotky informačních technologií nebo o tom, že skupina konzultovala postupy s dosazeným vedoucím právního odboru Daliborem Kučerou. Informace o příležitostech k podnikání v DPP měli od bývalého ředitele dopravního podniku Martina Dvořáka, který byl před nedávnem v kauze obviněn.
Ve skupině byl podle Kosa vnímán Redl jako ten, který rozhodoval. Ve trojici nejdůležitějších byl ještě on sám a Hlubuček, dodal podnikatel. Úplatky si většinou dělili ještě s podnikateli Pavlem Dovhomiljou a Zakaríou Nemrahem, kteří dostali část podle toho, jak se na činnosti kolem zakázek podíleli. Vždy finanční obnos dostal Redl a Kos. "Bylo to kvůli tomu, že jsme u toho byli od začátku," uvedl podnikatel. Dodal, že také kvůli financování STAN a TOP 09.
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan dnes ČTK sdělil, že peníze, které by potenciálně jakkoliv mohly souviset s Dozimetrem, hnutí poslalo na charitu. Vyjádření TOP 09 ČTK shání.
čtk, tb