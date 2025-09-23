Trump říká, že je ochotný bolestně zasáhnout Rusko, nejdřív ale musí Evropa přestat kupovat ruskou ropu. Dělá to hlavně Orbán a Fico, jeho spojenci
Pokud Rusko není ochotné dohodnout se na míru ve válce proti Ukrajině, jsou Spojené státy připraveny zavést proti němu velmi silná cla. Dnes to na Valném shromáždění OSN řekl americký prezident Donald Trump. Zároveň ale vyzval evropské země, aby proti Rusku podnikly stejné kroky a aby okamžitě přestaly kupovat od Ruska ropu.
"Musejí okamžitě přestat s nákupy v Rusku. Jinak tu plýtváme časem," vzkázal Trump do Evropy a dodal, že evropské země nákupem ruských energetických surovin financují válku proti sobě samým. Je to podle něho trapné. Připomněl, že evropské země jsou Ukrajině a Rusku mnohem blíže než Spojené státy. "Nás odděluje oceán," řekl.
Na adresu evropských lídrů řekl, že budou "nadšení", když uslyší, jak je veřejně kárá, a dodal, že "takový už je". Za státy, které se největší měrou podílejí na financování ruské války na Ukrajině, označil Indii a Čínu.
Země Evropské unie kvůli ruské invazi na Ukrajinu přestaly ropu z Ruska kupovat, dále je však na ní závislé Maďarsko a Slovensko. Mezi členy NATO je výrazným dovozcem této suroviny z Ruska Turecko.
čtk, tb