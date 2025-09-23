0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Když si Česko zvolí Ficovu cestu
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
11:01
STAN

Podnikatel Kos z Dozimetru vypověděl, že finančně podporoval STAN

Podnikatel Pavel Kos obžalovaný v kauze Dozimetr v úterý u hlavního líčení uvedl, že finančně podporoval hnutí STAN před volbami v roce 2022. Peníze, které mu poskytl, nepocházely podle něj z trestné činnosti. Podpora se mu ale podle jeho výpovědi vrátila v podobě obchodních příležitostí. Kos v pondělí uznal vinu z korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku. Spolu s ním se zpovídá skupina lidí v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem. Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Redl i Hlubuček vinu odmítají.

Kos spolu s Redlem platili PR agentuře, která měla na starosti Hlubučkův mediální obraz. Peníze získal zpátky prostřednictvím firmy zapojené do kauzy Dozimetr. Muž také prohlásil, že jeho a Redla oslovil bývalý náměstek primátora s tím, aby mu našli vhodné lidi na pozice v dopravním podniku. Sehnali mu Mateje Augustína, který se následně stal ekonomickým ředitelem DPP.

Mohlo by vás zaujmout:

Podle obžaloby skupina vedená Redlem přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Zlínský podnikatel podle státního zástupce Adama Borguly rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze. Spolu s ním bylo původně obviněno deset lidí - jeho spolupracovníci, podnikatelé a vedoucí pracovníci v DPP. Dva z nich, podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah, však uzavřeli s žalobcem dohodu o vině a trestu. Soud jim uložil peněžité tresty. U někdejšího ekonomického ředitele DPP Augustína vzal státní zástupce obžalobu zpět. Muž spolupracuje s policií.

Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná. Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy