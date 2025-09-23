Podnikatel Kos z Dozimetru vypověděl, že finančně podporoval STAN
Podnikatel Pavel Kos obžalovaný v kauze Dozimetr v úterý u hlavního líčení uvedl, že finančně podporoval hnutí STAN před volbami v roce 2022. Peníze, které mu poskytl, nepocházely podle něj z trestné činnosti. Podpora se mu ale podle jeho výpovědi vrátila v podobě obchodních příležitostí. Kos v pondělí uznal vinu z korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku. Spolu s ním se zpovídá skupina lidí v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem. Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Redl i Hlubuček vinu odmítají.
Kos spolu s Redlem platili PR agentuře, která měla na starosti Hlubučkův mediální obraz. Peníze získal zpátky prostřednictvím firmy zapojené do kauzy Dozimetr. Muž také prohlásil, že jeho a Redla oslovil bývalý náměstek primátora s tím, aby mu našli vhodné lidi na pozice v dopravním podniku. Sehnali mu Mateje Augustína, který se následně stal ekonomickým ředitelem DPP.
Podle obžaloby skupina vedená Redlem přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Zlínský podnikatel podle státního zástupce Adama Borguly rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze. Spolu s ním bylo původně obviněno deset lidí - jeho spolupracovníci, podnikatelé a vedoucí pracovníci v DPP. Dva z nich, podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah, však uzavřeli s žalobcem dohodu o vině a trestu. Soud jim uložil peněžité tresty. U někdejšího ekonomického ředitele DPP Augustína vzal státní zástupce obžalobu zpět. Muž spolupracuje s policií.
Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná. Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.