Sněmovna dala šanci uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Sněmovna dala šanci navrhovanému uzákonění manželství i pro stejnopohlavní páry. Poslanecká novela občanského zákoníku odolala návrhům odpůrců na zamítnutí i vrácení předkladatelům k přepracování. Předlohu teď dostanou k posouzení členové ústavně-právního výboru a komise pro rodinu. Budou na to mít čtyři měsíce místo obvyklých dvou.

Poslanci začali projednávat možnost manželství i pro stejnopohlavní páry v úvodním kole koncem května, k hlasování se dostali tento čtvrtek ve čtvrtém dějství. Před hlasováním pokračovala rozprava - a to v podobném duchu jako předtím.

Odpůrci opět varovali před tím, co by podobná změna mohla způsobit. Kupříkladu nový šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Aleš Dufek se podobně jako jeho vládní kolega z ODS Marek Benda obává, že manželství gayů a leseb umožní následné uzákonění svazků více osob. Na což Dufkovi poslankyně STAN Barbora Urbanová namítla, že podobný krok by samozřejmě musel odsouhlasit parlament. Nemáme ovšem zprávy, že by se k tomu ten současný chystal - a stejně tak není vysoká pravděpodobnost, že by o tom uvažoval jakýkoliv parlament budoucí.

V rozpravě došlo i na “sedmdesát pohlaví”, jejichž nenadálé vynoření způsobí podle Bereniky Peštové z ANO manželství gayů a leseb, nebo na zemědělskou terminologii, když lidovec Šimon Heller prohlásil, že hovězí je hovězí a kuřecí je kuřecí, a tudíž manželství je výhradně svazek muže a ženy a nic jiného. A také na tisíciletou tradici, kterou by novela údajně zničila.

Zastánci změny naopak stejně jako v minulosti argumentovali tím, že navrhovaná změna nikomu neublíží, naopak části společnosti umožní rovnoprávné postavení. Přičemž často zmiňované obavy z toho, jaký dopad bude mít na děti žijící v podobných svazcích, vyvraceli pohledem expertů.

Chtěla bych poprosit všechny lidi s menšinovou sexuální orientací, aby v zájmu zachování vlastního duševního zdraví raději nesledovali probíhající jednání sněmovny o manželství pro všechny. Výroky, které zde zaznívají jsou ostudné a zraňující. Do slušné debaty skutečně nepatří. — Klára Šimáčková Laurenčíková (@laurencikova_k) June 29, 2023

V debatě se následně znovu vynořila i myšlenka, která návrh opakovaně provázela už v minulých letech - tedy přiznat gayům a lesbám práva odpovídající manželství, ale pod jiným názvem. “Jsme pro ta práva, jsme pro to nalézt tu cestu a jsme tomu otevřeni. My nikomu nechceme bránit v právech,” prohlásil poslanec ANO Marek Novák. “Ale na druhou stranu i pro mě je naprosto nepřekonatelné zneužít a využít název manželství.”

Debatě o alternativním názvu se podle šéfky sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP09) nebrání ani předkladatelé zákona, mezi něž patří. “Jako předkladatelé jsme připraveni diskutovat o jednotlivých parametrech. Nelpíme na tom, že se nedá dohodnout kompromisní varianta. To se může týkat jak práv rodičovských, tak názvu. Samozřejmě nebudeme zastírat, že pro nás by bylo ideální, kdyby návrh prošel v té podobě, v jaké jsme ho předložili; to asi nikdo nebudeme lhát,” reagovala.

Lidovci pak odpoledne ohlásili další krok v tomto směru: předložení další novely, která by rozšířila práva párů stejného pohlaví v zákoně o registrovaném partnerství, které by přejmenovalo na partnerství. "Návrh KDU-ČSL plně saturuje všechny oprávněné potřeby homosexuálních párů," řekla lidovecká poslankyně Nina Nováková. Podle Jana Berkiho (STAN) bude ale jednodušší upravovat novelu občanského zákoníku, třecích ploch podle něho není tolik.

Pro zamítnutí návrhu nakonec hlasovalo ve čtvrtek v podvečer 58 ze 141 přítomných poslanců, proti jich bylo 68. Zamítnutí jednotně podpořili jen přítomní poslanci opozičního klubu SPD, jednotně proti byli zástupci frakcí STAN, TOP 09 a Pirátů. Vrácení novely podpořilo 64 ze 139 přítomných poslanců, proti jich hlasovalo 60. Z hlediska hlasování klubů byl stejný jako při zamítnutí s výjimkou, že jednotně se pro vrácení vyslovili i přítomní poslanci ODS. Strany vesměs nechávají v takových záležitostech svým poslancům volné hlasování.

Schválení novely v prvním čtení ocenila zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, která předtím kritizovala tón diskuse. Jde další významný krok na cestě ke svobodné a rovnoprávné společnosti, napsala na twitteru. Rozhodnutí poslanců ocenila také iniciativa Jsme fér. "Věříme, že dosáhne svého cíle. Všichni si zasloužíme mít stejná práva a možnost vstupovat do manželství, bez ohledu na to, koho milujeme," uvedli zástupci iniciativy na sociální síti.

Lidé stejného pohlaví by podle novely občanského zákoníku měli v manželství stejná práva, jako je nyní mají žena a muž. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové a lesby vstupovat nyní, by jako institut prakticky zaniklo. Silvie Lauder

Ministr Blažek: Manželství pro všechny nechci, ale homofob nejsem

Prezident Petr Pavel jmenoval do funkce ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČDL). Francie kvůli protestům povolá na večer 40 tisíc policistů. Záměr britské vlády deportovat žadatele o azyl do Rwandy je podle odvolacího soudu v Londýně nezákonný. Na Slovensku začal soud s exprezidentem Andrejem Kiskou, který je obžalovaný z daňového podvodu ve své rodinné firmě KTAG. Podle výzkumu je se stavem zdejší demokracie spokojených 43 procent dotázaných – tedy stejně jako v prvním roce samostatného českého státu. Platy ředitelů a jejich zástupců se podle studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu v letech 2017 až 2021 zvýšily o 20 tisíc na průměrných 75 tisíc korun. Poté, co si ČSSD odhlasovala změnu názvu na SOCDEM, si původní zkratku rozhodla na ministerstvu vnitra zaregistrovat bývalá členka strany Jana Volfová. Podle deníku The Wall Street Journal využíval čínský špionážní balón, který v únoru přeletěl nad Spojenými státy, americké technologie. Podle krajské hygienické stanice je voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy vhodná ke koupání. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje odvolal z funkce trenéra národního týmu Kariho Jalonena. Úmrtnost loni podle Českého statistického úřadu ovlivnil doznívající covid a zimní vlna respiračních infekcí: podle ČSÚ zemřelo v Česku 120 219 obyvatel, což je zároveň nejméně od začátku pandemie. V Rusku se sešel mírový vyslanec papeže Františka kardinál Zuppi se zmocněnkyní pro práva dětí Marijou Lvovovou-Bělovovou. Maroko stáhlo svého velvyslance ze Švédska poté, co muž před stockholmskou mešitou spálil korán.

Předchozí vydání najdete na webu respekt.cz v rubrikách Informační servis a Newsletter