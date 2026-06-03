Počet zón, kde je možné snáz vyrábět větrnou energii, asi v Pardubickém kraji klesne ze čtyř na dvě
Z návrhu akceleračních zón pro stavbu větrných elektráren v Pardubickém kraji by mohly zmizet dvě ze čtyř uvažovaných lokalit. Nefigurují v něm již oblasti kolem obcí Pomezí a Mikuleč na Svitavsku, uvedl v tiskové zprávě Pardubický kraj. Ministerstvo pro místní rozvoj však dál počítá s vymezením akceleračních zón v lokalitách Trstěnice a Karle, vůči nimž hejtmanství stále uplatňuje své připomínky. Podle ministerstva bude definitivní až návrh schvalovaný vládou.
"Ministerstvo aktuálně vypořádává připomínky k návrhu změny č. 2 Územního rozvojového plánu. Pardubický kraj obdržel od ministerstva návrh vypořádání své připomínky k vyjádření. Jedná se stále o rozpracovaný materiál, který se ale průběžně mění na základě vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných v rámci společného jednání a veřejného projednání," uvedla na dotaz ČTK mluvčí ministerstva Veronika Lukášová.
Pardubický kraj považuje vypuštění lokalit Pomezí a Mikuleč za krok správným směrem. "Současně ale musím zdůraznit, že naše výhrady vůči návrhu tím nekončí. Nadále trváme na požadavku významně upravit také vymezení oblastí v Trstěnici a Karli tak, aby byly lépe chráněny zájmy obyvatel, krajinný ráz i rekreační potenciál území," uvedl radní pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslav Krčil (3PK).
Radní již dříve odmítli návrh akceleračních zón na území regionu, podle nich předložený materiál dostatečně nechrání sídla, krajinný ráz ani kvalitu života obyvatel dotčených obcí. Rozvoj větrné energetiky podle nich musí postupovat citlivě a s respektem ke specifikům jednotlivých území. Proto požadují úpravu návrhu akceleračních zón, v lokalitách Trstěnice a Karle chtějí jejich zmenšení. Deklarovali také podporu stanoviskům samospráv, jejichž území se návrh bezprostředně týká.
Jako první kritizovaly navržené akcelerační zóny obce, u kterých měly větrné elektrárny stát. Například zóna Mikuleč zasahuje i do katastrů obcí Kukle, Javorník, Opatovec a Svitavy. U okresního města by větrné elektrárny mohly stát u rekreační oblasti Brand. Podle starosty Svitav Davida Šimka (Sdružení pro město Svitavy) to je nepřijatelné. O vybudování větrných elektráren v oblasti usiluje firma ČEZ Obnovitelné zdroje a další společnosti.
Obec Pomezí upozornila, že zóny jsou v oblasti s armádními radiolokátory. O výstavbu větrníků v Pomezí se zatím žádný investor nezajímal.
Obce sdružené v Mikroregionu Svitavsko společně vybraly jako strategického investora, který v oblasti vybuduje větrné elektrárny, společnost ČEZ. Ta si vytipovala katastry obcí, kde jsou pro ně vhodné přírodní i technické podmínky. Stát by mohly u Dětřichova, Hradce nad Svitavou, Kamenné Horky, Koclířova, Opatova, Opatovce, Pohledů, Radiměře, Skleného, Svitav a Vendolí.
Podle průzkumu z roku 2023 obyvatelé s případnou výstavbou v místě i okolí většinově souhlasí. Smlouvu o spolupráci s ČEZ už schválily obce Sklené, Karle, Dětřichov, Opatov, Opatovec a Pohledy a Mikuleč. V Koclířově obyvatelé stavbu v referendu odmítli. V obcích Kukle, Javorník, Vendolí a Radiměř radnice rozhodly, že větrníky nebudou, ale měly by získat finanční kompenzace za to, že budou vidět větrníky z okolních míst.
čtk, tb