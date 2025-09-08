Počet sabotáží - s největší pravděpodobností ruských - na evropské infrastruktuře se za poslední roky ztrojnásobil. Říká to české ministerstvo vnitra
Počet sabotážních útoků na kritickou infrastrukturu v Evropě se od roku 2023 téměř ztrojnásobil, řekl dnes na konferenci Vnitřní bezpečnost a odolnost státu ve Sněmovně vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti ministerstva vnitra Jan Paďourek. Varoval před tím, že příměří ve válce na Ukrajině by bylo pro Rusko pouhou pauzou, při které by hrozby rostly. Rusko nepřestane usilovat o vliv, protože Česko chápe jako součást své sféry vlivu, uvedl.
Sabotážní útoky v Evropě mají podle Paďourka různou povahu od teroristických či žhářských útoků, přes poškozování podmořských kabelů, rušení GPS signálu po organizaci provokací vůči menšinám s cílem vyvolávat násilné konflikty. Česko se podle něj tváří v tvář tomuto dění nesmí spoléhat jen na reaktivní obranu, ale budovat proaktivní odolnost.
