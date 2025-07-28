Piráti rozhodují v hlasování o osudu volebního lídra v Karlových Varech Vladimíra Votápka. Problémem je členství v KSČ
O návrhu na odvolání Vladimíra Votápka z čela kandidátky Pirátů pro volby do Sněmovny v Karlovarském kraji bude vnitřní fórum strany hlasovat od úterního rána do čtvrtečního večera. Důvodem je Votápkova minulost v KSČ v 80. letech. Původní termín pro rozhodnutí Pirátů o Votápkově kandidatuře byl do dneška. Votápek se dnes znovu odmítl k internímu stranickému jednání blíže vyjádřit. V minulosti opakovaně uvedl, že rozhodnutí Pirátů plně respektuje a své členství v KSČ považuje za chybu.
"Kandidátka je v Karlovarském kraji podaná, jsme na ní společně se Zelenými. Ohledně Vladimíra Votápka bude probíhat hlasování od 29. července od 10:00 do 31. července do 20:00. Dokud nerozhodne členská základna, komentovat to blíže nebudeme," řekl Šarkán. "Jednání o mé kandidatuře je interní záležitostí Pirátské strany, kterou nemohu a nechci komentovat. Chci ale znovu opakovat, že moje členství v KSČ považuji za chybu a osobní selhání. Zároveň věřím, že jsem ji svou prací ve prospěch demokracie a našeho státu odpracoval," řekl Votápek.
Podle petice, kterou sepsali někteří členové strany a na kterou upozornily počátkem července Seznam Zprávy, Votápek "vyučoval marxismus-leninismus na vysoké škole a byl členem KSČ kontinuálně od roku 1978 do roku 1992 – což je v rozporu s hodnotami, které Pirátská strana dlouhodobě zastává". Votápek opakovaně označil text petice jako plný nepravd a dezinformací. "Například nejsem absolventem moskevské univerzity. Podporu demokracie jsem prokázal mnohaletou službou v diplomacii a prokazuji nadále publikační činností o rizicích totalitních režimů a důsledcích nezvládnuté korupce," uvedl.
čtk, tb