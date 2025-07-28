0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
28. 7. 2025

Piráti rozhodují v hlasování o osudu volebního lídra v Karlových Varech Vladimíra Votápka. Problémem je členství v KSČ

O návrhu na odvolání Vladimíra Votápka z čela kandidátky Pirátů pro volby do Sněmovny v Karlovarském kraji bude vnitřní fórum strany hlasovat od úterního rána do čtvrtečního večera. Důvodem je Votápkova minulost v KSČ v 80. letech. Původní termín pro rozhodnutí Pirátů o Votápkově kandidatuře byl do dneška. Votápek se dnes znovu odmítl k internímu stranickému jednání blíže vyjádřit. V minulosti opakovaně uvedl, že rozhodnutí Pirátů plně respektuje a své členství v KSČ považuje za chybu.

"Kandidátka je v Karlovarském kraji podaná, jsme na ní společně se Zelenými. Ohledně Vladimíra Votápka bude probíhat hlasování od 29. července od 10:00 do 31. července do 20:00. Dokud nerozhodne členská základna, komentovat to blíže nebudeme," řekl Šarkán. "Jednání o mé kandidatuře je interní záležitostí Pirátské strany, kterou nemohu a nechci komentovat. Chci ale znovu opakovat, že moje členství v KSČ považuji za chybu a osobní selhání. Zároveň věřím, že jsem ji svou prací ve prospěch demokracie a našeho státu odpracoval," řekl Votápek.

Mohlo by vás zaujmout:

Podle petice, kterou sepsali někteří členové strany a na kterou upozornily počátkem července Seznam Zprávy, Votápek "vyučoval marxismus-leninismus na vysoké škole a byl členem KSČ kontinuálně od roku 1978 do roku 1992 – což je v rozporu s hodnotami, které Pirátská strana dlouhodobě zastává". Votápek opakovaně označil text petice jako plný nepravd a dezinformací. "Například nejsem absolventem moskevské univerzity. Podporu demokracie jsem prokázal mnohaletou službou v diplomacii a prokazuji nadále publikační činností o rizicích totalitních režimů a důsledcích nezvládnuté korupce," uvedl.

čtk, tb

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy