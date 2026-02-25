0:00
Pětina žen má v těhotenství a po porodu duševní problémy. Stát hledá cestu, jak pomoci

Pětina žen má v těhotenství či po porodu duševní potíže, často ale nevyhledají odbornou pomoc. Vznikla proto mezioborová pracovní skupina, která má připravit celostátní program, jak tato psychosociální rizika včas zachytit, takzvaný screening. V tiskové zprávě o tom dnes informoval tiskový odbor úřadu vlády. Více než polovina porodnic se už zapojila do projektu Perinatal Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), který sleduje duševní zdraví rodiček.

"Pokud nezačneme pečovat o duševní zdraví už u nastávajících maminek a tím i nově narozených dětí a nebudeme stejně intenzivně podporovat tuto oblast na školách a v dětských kolektivech, nikdy nebudeme mít dostatečnou kapacitu odborníků na duševní zdraví k ošetření následků v podobě nárůstu duševních onemocnění ve společnosti," uvedla Národní koordinátorka politiky duševního zdraví Dita Protopopová.

Na screening podle ní musí navazovat dostupná péče. "Včasná podpora a pomoc je to, co může zabránit rozvoji už závažných duševních obtíží vyžadujících léčbu u specialisty," dodala.

Nový preventivní program má vycházet právě z projektu NUDZ, dostupný by měl být ve všech porodnicích i v těhotenství. "Pracovníci těchto porodnic nabízejí ženám po porodu možnost vyplnit na tabletu dotazník psychosociálního stresu. V případě, že se na základě dotazníku objeví riziko duševních obtíží, ve vybraných porodnicích ženu kontaktuje koordinátorka podpory, která s ní probere situaci a nasměruje ji na nejefektivnější pomoc," popsal předseda Sekce perinatální psychiatrie Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) Antotnín Šebela.

Podle Mariana Kacerovského z České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP by měla být žena oslovena ještě v těhotenství a potom opakovaně po porodu. "První zhodnocení doporučujeme provést ještě před propuštěním ženy do domácí péče a následně pak v průběhu šestinedělí," uvedl.

"Vznikla multioborová skupina, která připraví závazné doporučené postupy k novému celoplošnému screeningu psychosociálních rizik v těhotenství a po porodu," uvedl po setkání zástupců odborných lékařských společností, porodních asistentek a oddělení politiky duševního zdraví úřadu vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

čtk, tb

