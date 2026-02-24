Dozorčí rada SZIF vyzvala ředitele fondu, ať po Agrofertu vymáhá vyplacené dotace
Dozorčí rada Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) dnes na svém zasedání vyzvala jeho ředitele Petra Dlouhého, aby neodkladně zahájil vymáhání dotací od Agrofertu, který donedávna vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO). Novinářům to dnes po zasedání rady řekl její předseda Tomáš Dubský (STAN). Nikdo jiný než ředitel fondu podle Dubského vymáhání zahájit nemůže.
"Jako dozorčí rada jsme přijali usnesení, kde vyzýváme pana ředitele SZIF, aby neodkladně zahájil všechny kroky potřebné k vymáhání neoprávněně vyplacených dotací mezi lety 2017 a 2021 od společnosti Agrofert," řekl Dubský. Usnesení pro Dlouhého není závazné. Žádný příslib od Dlouhého, že s vymáháním začne, podle Dubského na dnešním zasedání nezazněl. Ředitel fondu podle Dubského na výzvu reagoval s tím, že SZIF připravuje k případu i další analýzy a čeká na jejich výsledky. SZIF musí prověřit podle Dubského tisíce vyplacených dotací.
Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) nedávno uvedl, že stanovisko k vymáhání dotací po holdingu Agrofert bude dokončeno v řádu dnů. Dnešního zasedání se Šebestyán nezúčastnil, nechce zasahovat do činnosti fondu.
SZIF dnes dopoledne v tiskové zprávě uvedl, že další historické dotace z národních a evropských zdrojů podrobuje detailním právním analýzám. Fond zároveň posuzuje, zda je vložení Babišových akcií holdingu do svěřenského fondu RSVP Trust v souladu s národní a evropskou legislativou. Kromě toho fond ukončuje vyplácení osmi podpor Agrofertu z programu rozvoje venkova ve výši zhruba 68 milionů korun.
Zemědělský fond vymáhání dotací zatím nezahájil, přestože bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) loni v říjnu uvedl, že fond začal podnikat první kroky k zpětnému získání dotací vyplacených firmám z Agrofertu. Fond podle Výborného pouze uskutečnil kontrolu u dvou společností z Agrofertu, tím ale proces skončil a samo správní řízení o vrácení dotací fond nezahájil.
Výborný se při vymáhání odkazoval na právní analýzu, kterou si už dříve nechal podle něj vypracovat SZIF. Dubský dnes řekl, že dozorčí radě analýza nebyla předložena. Z právní analýzy podle bývalého ministra jednoznačně vyplývá, že ustanovení zákona o střetu zájmů se vztahuje na všechny typy podpor.
Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský dnes na dotaz ČTK řekl, že nepadlo žádné rozhodnutí, podle kterého by měl Agrofert jakékoliv dotace vracet. "Jsme přesvědčeni, že na dotace, o které jsme žádali, máme nárok," řekl Heřmanský.
Opoziční Piráti podali u Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) trestní oznámení kvůli nečinnosti státu při vymáhání 7,5 miliardy korun z dotací pro Agrofert z doby první vlády Andreje Babiše. Představitelé Pirátů dnes ve Sněmovně novinářům řekli, že vážně hrozí promlčení u velké části peněz, ačkoliv podle soudů bylo jejich vyplacení protizákonné. Trestní oznámení podpořil předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek.
čtk, tb