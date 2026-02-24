Rusové tvrdí, že Francie a Británie se snaží dostat na Ukrajinu jaderné zbraně. Předtím obvinili Polsko z atentátu na svého generála
Francie a Británie připravují předání jaderné zbraně Kyjevu, uvedla dnes podle státní agentury TASS ruská rozvědka SVR. Důkazy ke svému tvrzení nepředložila.
"V současné době, podle dostupných informací SVR, Londýn a Paříž aktivně pracují na řešení otázek poskytnutí takové zbraně Ukrajině a způsobů jejího doručení," citoval TASS z prohlášení, které ruská tajná služba zveřejnila v den čtvrtého výročí zahájení rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu.
Podle SVR se Londýn a Paříž tajně snaží o to, aby transfer jaderných technologií vypadal jako výsledek vývoje samotné Ukrajiny.
Rada federace, horní komora ruského parlamentu, v reakci na prohlášení vyzvala Radu bezpečnosti OSN a Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE), aby v této věci zahájily vyšetřování. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes uvedl, že úmysl Francie a Británie představuje "hrubé porušení všech norem a principů" mezinárodního práva.
Ruské zpravodajské služby jsou dlouhodobě známé svými přehnanými obviněními, přičemž zejména Británie je často vykreslována jako úhlavní nepřítel Ruska. O víkendu šéf ruské zpravodajské služby obvinil Londýn, že stál za atentátem na ruského generála, připomněl list The Guardian.
Ruská invaze na Ukrajinu je největším konfliktem na evropském kontinentu od konce druhé světové války. Bezjaderný status Ukrajiny uvádí Moskva jako jednu z podmínek případné mírové dohody.
Ukrajina se vzala svých jaderných zbraní získaných po rozpadu Sovětského svazu na základě takzvaného Budapešťského memoranda z roku 1994. Výměnou za to získala některá bezpečnostní ujištění ze strany Ruska, Británie a Spojených států. Tato ujištění Moskva svou invazí na Ukrajinu porušila.
čtk, tb