Americký velvyslanec v Paříži musí vysvětlit, proč se nedostavil na předvolání na ministerstvo. Do té doby nebude mít přístup k vládě
Americký velvyslanec ve Francii Charles Kushner znovu získá plný přístup k francouzské vládě až poté, co vysvětlí své rozhodnutí nedostavit se v pondělí na ministerstvo zahraničí, kam byl předvolán. Dnes to ve vysílání rozhlasové stanice France Info uvedl francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. Ministerstvo si Kushnera předvolalo kvůli jeho komentáři ohledně zabití nacionalistického studenta Quentina Deranqueho, uvedly agentury AFP a AP.
Kushnerovo rozhodnutí nedostavit se na ministerstvo popsal Barrot jako překvapení, které je v rozporu s diplomatickým protokolem a ovlivní schopnost velvyslance vykonávat jeho misi ve Francii. "Musí být znovu schopný vést diskusi s námi, s Quai d'Orsay (sídlo francouzského ministerstva zahraničí - pozn. ČTK), aby mohl znovu normálně vykonávat své povinnosti," doplnil Barrot.
"Potřebujeme vysvětlení přímo od něho," uvedl ministr. "Je pro nás nepřijatelné, že cizí země mohou přijít, zasahovat a samy se pozvat do národní politické debaty," doplnil šéf francouzské diplomacie. Ujistil ale, že tento incident, za který je podle něj osobně zodpovědný velvyslanec, nijak neovlivní vztahy mezi Francií a Spojenými státy.
Americké velvyslanectví ve Francii na žádosti agentur o vyjádření nereagovalo.
Kushner podle zdroje agentury AFP vyslal na ministerstvo místo sebe úředníka amerického velvyslanectví. Zdůvodnil to svými předchozími povinnostmi. Francouzské ministerstvo v pondělí večer uvedlo, že požádalo, aby americký velvyslanec neměl dál přímý přístup ke členům francouzské vlády.
Kushner, který je otcem Jareda Kushnera, manžela dcery amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanky, byl předvolán kvůli svému komentáři ohledně zabití nacionalistického aktivisty v Lyonu. "Násilný levicový extremismus je na vzestupu a jeho role ve smrti Quentina Deranqueho ukazuje, jakou hrozbu představuje pro veřejnou bezpečnost," uvedlo v pátek na sociálních sítích americké velvyslanectví v Paříži.
Agentura AFP uvádí, že mladého muže napadli příznivci krajní levice. Z podílu na jeho smrti je obviněn také asistent poslance krajně levicové strany Nepodrobená Francie (LFI) Raphäel Arnault.
Francouzský prezident Emmanuel Macron odmítl minulý týden komentář, který pronesla k úmrtí mladého nacionalisty italská premiérka Giorgia Meloniová. Šéfce italské vlády vzkázal, ať si hledí svého.
čtk, tb