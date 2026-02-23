Fiala vyzval Babiše, aby Česko znovu podílelo na financování dodávek munice pro Ukrajinu
Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) vyzval svého nástupce Andreje Babiše (ANO) k tomu, aby přehodnotil stanovisko, že se vláda nebude finančně podílet na muniční iniciativě pro Ukrajinu. Na Ukrajině se bojuje i za svobodnou a demokratickou budoucnost České republiky, řekl Fiala novinářům v předvečer čtvrtého výročí ruské vojenské invaze na Ukrajinu.
"Muniční iniciativa dělá Česku dobré jméno v zahraničí a Ukrajině skutečně pomáhá," zdůraznil Fiala, podle kterého se Babiš nemůže chovat jako chytrá horákyně, kdy ostatní vyzývá k peněžité účasti, ale samo Česko nepošle nic.
Muniční iniciativa začala fungovat předloni a zaměřuje se na dodávky dělostřeleckých granátů Ukrajině, která na počátku války v únoru 2022 v zásobách výrazně zaostávala za Ruskem. Na iniciativě spolupracuje Česko zejména s Nizozemskem a Dánskem.
Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice. Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) na munici dárci věnovali 100 miliard korun, Česko přispělo dvěma až třemi miliardami korun. Prezident Petr Pavel nedávno uvedl, že iniciativa zajistila pro Ukrajinu celkem asi 4,4 milionu kusů velkorážní munice.
Iniciativu před loňskými sněmovními volbami tehdy opoziční hnutí ANO a SPD kritizovala. Předseda ANO a nynější premiér Andrej Babiš loni v červenci v rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že iniciativa je netransparentní, předražená a plesnivá. Letos na začátku ledna ministerský předseda oznámil, že muniční iniciativa bude pokračovat, Česko do ní ale nebude dávat peníze.
Babiš by měl také podle Fialy využít svých kontaktů se slovenským a maďarským premiérem Robertem Ficem a Viktorem Orbánem k tomu, aby jejich vlády přestaly vyhrožovat Ukrajině zablokováním dalšího evropského baličku protiruských sankcí, unijní půjčky Ukrajině či zastavením dodávek elektřiny, pokud Kyjev do těchto zemí neobnoví tranzit ropy z Ruska.
"Jsme jasnými zastánci toho, aby EU uvalila co nejdříve další balíček sankcí na Rusko," dodal předseda ODS Martin Kupka. Fiala navíc vyzval předsedu Sněmovny a SPD Tomia Okamuru k tomu, aby přestal se slovními výpady vůči ukrajinským uprchlíkům.