V čele VZP skončil po 13 letech Kabátek. Má reputační škraloup, potvrdil ministr Vojtěch
Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny odvolala ředitele Zdeňka Kabátka, který ji vedl od roku 2012. Místo něj zvolila jejím ředitelem Kabátkova dosavadního náměstka pro služby klientům Ivana Duškova, pojišťovnu povede od úterý. Novinářům to po jednání řekl Kamal Farhan (ANO), nově zvolený předseda správní rady, jejíž složení se obměnilo po volbách. Pod novým ředitelem by se VZP měla více zaměřit na úhradu za výsledky zdravotní péče, nikoliv samotné zdravotní výkony, řekl Duškov.
Důvody pro Kabátkovo odvolání jsou podle Farhana zejména reputační, neznamená to podle něj špatné hospodaření pojišťovny. "Když měníte ředitele, neznamená to vždy jenom, že ta pojišťovna musí být v krachu, ale že třeba chcete tu pojišťovnu směřovat jiným směrem, než byla směřována doteď," uvedl.
Správní rada se pondělí sešla v novém složení poprvé, podle Farhana chce nastartovat nově procesy řízení ve VZP. "Chceme, aby Všeobecná zdravotní pojišťovna byla progresivnější v rámci úhradové vyhlášky a smluvní politiky," řekl.
Podle náměstka ministra zdravotnictví Ladislava Švece, který se spolu s poslancem Tomem Philippem (KDU-ČSL) stal dnes místopředsedou správní rady, je to součástí nového přístupu k budoucnosti zdravotního pojištění, který se má více zaměřit na kvalitu zdravotní péče a potřeby pacientů. "Aby pojišťovna nebyla jenom někdo, kdo platí, ale mnohem víc někdo, kdo skutečně řídí samotný proces poskytování zdravotní péče a odměňuje za to, že ten proces je řízen efektivně," řekl.
Duškov doplnil, že to znamená úhradu za výsledek péče. "Bonifikuje a hradí se za průběh léčby a za úzdravu, nikoliv za pouhé vykázání výkonu," řekl Duškov. Je to podle něj změna paradigmatu, protože dosud to pojišťovna zkoušela jen v pilotních projektech.
Ze 30 členů správní rady zdravotní pojišťovny volí Sněmovna 20, deset jmenuje vláda. Poslanci dosud obměnili 15 členů, pět míst zůstalo neobsazených. Zvoleni nebyli čtyři nominanti opozice a neobsazené je místo připadající vládním Motoristům. "Odvolání pana ředitele proběhlo daleko více hlasy, než bylo třeba," řekl Farhan.
Na plánovaném přerozdělení 7,9 miliardy korun od VZP ostatním zdravotním pojišťovnám, které projednává Sněmovna, se nic nemění a VZP to neohrožuje, byť se sníží její rezervy. "Nejdříve to musíme stabilizovat, abychom to mohli reformovat," dodal ke změnám ve veřejném zdravotním pojištění.
Systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří s více než 560 miliardami korun. Působí v něm šest zdravotních pojišťoven, z nichž je VZP s 60 procenty pojištěných občanů největší. Hospodaří se zhruba 300 miliardami korun. Loni bylo její hospodaření schodkové, podle předběžných údajů skončilo se schodkem 5,3 miliardy korun.
Odvolaný ředitel Zdeněk Kabátek podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) ztratil jeho důvěru, zmínil například opakované zásahy policie v pojišťovně. Pro Kabátkovo odvolání podle ministra byli i zástupci opozice ve správní radě VZP, řekl na tiskové konferenci po jednání vlády. Kabátek ve vyjádření pro média uvedl, že rozhodnutí správní rady respektuje. VZP se podle něj pod jeho vedením stala respektovanou a vysoce ekonomicky stabilní institucí.
"Rozhodnutí bylo velmi jednoznačné, drtivá většina členů správní rady, očividně včetně opozičních, byla pro odvolání pana ředitele Kabátka a jmenování jeho nástupce pana Ivana Duškova," řekl Vojtěch. Kabátek udělal podle něj spoustu dobré práce. "S tímto reputačním škraloupem ale nemůže pokračovat v čele VZP," dodal.
Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je takové rozhodnutí na ministrovi zdravotnictví. Pojišťovny podle něj vyčerpaly své rezervy, protože ministerstvo pod bývalým vedením vydávalo deficitní úhradové vyhlášky. "Je mi jasné, že v příštím rozpočtu budeme zase muset řešit státní pojištěnce," řekl premiér.