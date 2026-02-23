Nově jmenovaný ministr Červený uvedl, že už vyřešil svůj střet zájmů
Nově jmenovaný ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) před jednáním vlády řekl, že už má vyřešený střet zájmů. V rejstříku se to propíše nejspíše tento týden, dodal. Červený byl podle médií jednatelem společnosti Extreme BFG Cast, která se zabývá především natáčením podcastů. Ministrem ho dnes jmenoval prezident Petr Pavel. Další členové vlády při příchodu na schůzi uvítali, že je kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) kompletní.
O řešení možného střetu zájmů s Červeným minulý týden hovořil Pavel. Podle Hospodářských novin nově jmenovaný ministr spoluvlastnil s předsedou jihomoravských Motoristů, podnikatelem Luborem Novákem, společnost Extreme BFG Cast na tvorbu podcastů, kterou ale dosud nerozjeli. Červený podle listu situaci vyřešil tak, že Novák, který je v současnosti Červeného poslaneckým asistentem, jeho podíl ve firmě odkoupil.
Červený nyní zopakoval, že jeho prvním úkolem v roli ministra bude pokračování dotačního programu Nová zelená úsporám a úprava systému takzvaných akceleračních zón pro rychlejší povolování obnovitelných zdrojů energie. "To dneska budeme na vládě probírat. Kvůli tomu jsme seděli i s panem premiérem u nás, abychom si nachystali, v uvozovkách, nějaké noty, co budeme teďka řešit na vládě," řekl.
Obsazení postu ministra životního prostředí uvítali ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) a ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). "Určitě je to dobré pro celou vládu i pro celou Českou republiku, že máme kompletní vládu a že i ministerstvo životního prostředí bude mít svého ministra," řekla při příchodu na jednání vlády Mrázová. S novým ministrem bude úzce spolupracovat, agendy se podle ní propojují například v oblasti evropských fondů či bydlení, velké společné téma je i stavební zákon.
Také Šťastný uvítal, že vláda už bude kompletní. Je podle něj důležité, aby kabinet pracoval, spory, které existují, byly pokud možno zažehnány a vztahy byly konstruktivní. "I když samozřejmě nějaký šrám na duši Motoristů tady zůstává," řekl.
Šťastný zároveň ocenil ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé), který byl dosud pověřen i řízením ministerstva životního prostředí. "Ministr Macinka tu situaci zvládal obdivuhodně dobře, protože vedl najednou dvě poměrně odlišná ministerstva relativně dlouhou dobu," podotkl. Pro vládu i Motoristy je dobře, že ministerstvo už bylo obsazeno, dodal.
Šťastný očekává, že Červený bude plnit programové prohlášení vlády ve prospěch občanů a přistoupí ke svému úřadu pragmaticky. "Tak, aby skutečně byla zachována ochrana přírody, protože Motoristé samozřejmě ctí přírodu. Na druhou stranu nechceme, aby byly nějakými nadměrnými regulacemi, které zejména přichází z Evropské unie, ničeny životy lidí a firem," uvedl. Emisní povolenky ETS 1 i ETS 2 jsou podle něj zlo, které zdražuje lidem život, zvyšuje náklady a ovlivňuje chod firem a hospodářství.
Svatá trojice
"Resort ministerstva životního prostředí je poznamenám v poslední době řadou emocí, jako by veškerá problematika, kterou by se tento resort měl zabývat, byla zúžena na nějaký boj proti zeleným ideologiím. Já jsem přesvědčen o tom, že bychom měli udělat všechno pro to, abychom se vrátili k podstatě toho, k čemu tento resort slouží, a to znamená ochrana životního prostředí," řekl Pavel po jmenování Červeného.
Důležité je podle hlavy státu pracovat s daty, nikoli s emocemi. Pavel také upozornil na to, že ne všechny rozbory jsou objektivní a některé jsou menšinové. "Bude i úkolem pana ministra, aby pracoval s názory, které reprezentují většinové vidění expertů nejenom u nás, ale i v celém světě," uvedl prezident.
Ochrana životního prostředí podle něho není jen o emisních povolenkách nebo o programu zaměřeném na energetické úspory, ale také o kvalitě vzduchu, vody nebo půdy. V souvislosti s tím Pavel vyzval k debatě s odborníky, opozicí, občany i představiteli národních parků a organizací, které se ochranou životního prostředí věnují. "Absence debaty povede jen k dalším emocím," varoval prezident.
Původního kandidáta Motoristů do čela úřadu Filipa Turka odmítal Pavel jmenovat mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům. Motoristé původně uváděli, že jiného kandidáta na ministra nenavrhnou, minulé pondělí ale jako nominanta představili poslance Červeného. Podle Turka tak strana udělala ústupek Pražskému hradu.
Červený ve čtvrtek po schůzce s prezidentem uvedl, že pokud ho Pavel jmenuje, na ministerstvu bude fungovat malá svatá trojice, kterou nový ministr vytvoří společně s ředitelem sekce technické ochrany životního prostředí Jaromírem Wasserbauerem a Turkem, který se v polovině ledna stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal.
Informatik a specialista na digitalizaci Červený je poslancem za Motoristy od loňských říjnových voleb, zvolen byl z druhého místa kandidátky strany ve Středočeském kraji. Ve Sněmovně je mimo jiné místopředsedou hospodářského výboru a místopředsedou výboru pro zdravotnictví, působí také v několika podvýborech, třeba pro energetiku.