Prezident Pavel nebude vetovat návrh rozpočtu na letošní rok
Prezident Petr Pavel nebude vetovat návrh letošního rozpočtu se schodkem 310 miliard korun, i když podle odborníků porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. V rozhovoru na serveru Deník.cz řekl, že prezident by neměl vládě stanovovat, jaký má mít rozpočet. Hlava státu také očekává, že zákon o rozpočtové odpovědnosti bude novelizován. Sněmovna zatím schválila základní parametry návrhu rozpočtu, nyní ho projednají sněmovní výbory.
Premiér Andrej Babiš (ANO) oznámení hlavy státu uvítal. "Je to dobrá zpráva," uvedl dnes po jednání kabinetu. Předpokládá, že prezident bude ještě o návrhu státního rozpočtu jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO). Také očekává Pavlovu návštěvu ve Sněmovně.
Pavel odpověděl na dotaz, zda by mohl podepsat rozpočet, který je podle Národní rozpočtové rady (NRR) v rozporu se zákonem, že podle právních rozborů situace není tak jednoznačná. Sněmovna podle něj dala usnesením vládě bianco šek, že může zákonem stanovené parametry překročit. Podle Pavla je jen otázkou času, kdy bude zákon o rozpočtové odpovědnosti novelizován.
Na dotaz, zda tedy zákon o rozpočtu nebude vracet Sněmovně, řekl: "Je tomu přesně tak. Prezident nemá ve svých pravomocech a v působnosti, aby vládě stanovoval, jaký má mít rozpočet, jaká má být výše deficitu, jaké mají být výdaje na kterou kapitolu." Vládě plánuje sdělit svůj názor na zahraniční a obrannou kapitolu, kde hlava státu má svoji působnost.
Podle NRR by maximální schodek, který by odpovídal zákonu, mohl dosáhnout maximálně 247 miliard korun. Zákon stanovuje limit pro strukturální saldo veřejných rozpočtů v letošním roce na 1,75 procenta hrubého domácího produktu (HDP).
Sněmovna by měla návrh státního rozpočtu schvalovat v závěrečném třetím čtení 11. března. Senát o rozpočtu nehlasuje. Poté, co zákon podepíše prezident, skončí v Česku rozpočtové provizorium, které omezuje měsíční výdaje státu na jednu dvanáctinu celkových výdajů loňského roku.