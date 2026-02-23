Piráti ohlásili podání trestního oznámení kvůli dotacím pro Agrofert
Opoziční Piráti ohlásili podání trestního oznámení pro nečinnost kvůli tomu, že stát nevymáhá dotace od Agrofertu z doby první vlády Andreje Babiše (ANO). Babiš k tomu po jednání vlády řekl, že Piráti lžou a není podle něj co vymáhat. V úterý odpoledne se má k vymáhaní dotací sejít dozorčí rada Státního zemědělského investičního fondu (SZIF). Jednání svolal předseda rady a bývalý poslanec opozičního hnutí STAN Tomáš Dubský.
Vláda ANO, SPD a Motoristů v čele s Babišem podle Pirátů oslabuje kontrolní mechanismy a přivírá oči nad tím, že stát nevymáhá zhruba 7,5 miliardy korun. "U miliard přitom hrozí promlčení, u jedné dotace už soud rozhodl, že je na vymáhání pozdě," sdělili.
Podle Babiše opoziční Piráti lžou a není podle něj co vymáhat. "Piráty nemám za potřebí, jsou to známá udavačská parta, která neustále píše do Evropské komise, a já myslím, že tam to moc lidí nezajímá," řekl Babiš. Vymáhání dotací, které oznámil loni ještě za svého působení v čele ministerstva zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), označil Babiš za nesmysl.
Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) nedávno sdělil, že stanovisko k vymáhání dotací po holdingu Agrofert bude dokončeno v řádu dnů a SZIF o něm má informovat veřejnost. Promlčení možnosti dotace vymáhat podle něho nehrozí, lhůta uplyne v prosinci příštího roku. Šebestyán tak reagoval na rozhodnutí pražského městského soudu, podle něhož drůbežárna Schrom Farms z holdingu Agrofert vrátila dotaci 1,6 milionu korun neoprávněně, neboť SZIF o vrácení požádal po uplynutí čtyřleté lhůty.
Ministerstvo verdikt napadlo u Nejvyššího správního soudu. Odkazuje na to, že městský soud nevzal v úvahu desetiletou lhůtu podle zákona o SZIF. Na případ upozornil server iROZHLAS.cz.
Řízení s koncernem Agrofert o vrácení zemědělských dotací SZIF z doby Babišovy předchozí premiérské funkce nezahájil. Podle Šebestyána k tomu nebyla objevena ani právní analýza, na kterou se loni odvolával jeho předchůdce Výborný. Pokud by SZIF měl podklady pro vymáhání dotací po Agrofertu, jistě by tak učinil ještě před nástupem současné vlády, míní Šebestyán. "Zajímalo by mne, proč ještě nebyly učiněny kroky k vymáhání neoprávněně vyplacených dotací, což všichni veřejně sledujeme," zdůvodnil Dubský svolání dozorčí rady SZIF.
Výborný dnes ČTK řekl, že analýza existuje, ale ne na ministerstvu zemědělství. Analýzu podle něj zpracoval SZIF, který ji Výbornému následně ukázal. "V té právní analýze bylo jasně stanoveno, že veškeré veřejné podpory, bez ohledu na to, jestli se jedná o evropské nebo nárokové, z let 2017 až 2021, u těch společností, kde koncovým vlastníkem byl člen vlády, byly v rozporu se zákonem," řekl Výborný.
Zároveň upozornil, že vymáhání dotací nezahajuje ministerstvo, ale SZIF. Podle Výborného fond loni uskutečnil u dvou společností z Agrofertu kontrolu, tím ale proces skončil. "Byly vypořádány námitky, které byly vzneseny, a následně mělo být zahájeno to samotné správní řízení o vrácení dotací. Pokud se něco nezměnilo v posledních dnech, tak mám informaci, že toto zahájeno nebylo a já si kladu otázku, proč," dodal Výborný.
Na analýzu SZIF se před loňskými sněmovními volbami odkazoval Výborný, když tvrdil, že stát bude nezákonně vyplacené dotace po Agrofertu vymáhat. Už dříve řekl, že minimálně u dvou společností holdingu Agrofert byly zahájeny kontroly a uskutečnilo se vypořádání námitek už v době jeho působení na ministerstvu. Předpokládal další kroky. Z právní analýzy podle bývalého ministra jednoznačně vyplývá, že ustanovení zákona o střetu zájmů se vztahuje na všechny typy podpor, tedy i na nárokové a národní dotace, nejen projektové. Poukázal i na rozhodnutí soudů v této věci.