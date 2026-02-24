Evropská komise navrhne úplný zákaz dovozu ruské ropy do Unie. Počká po maďarských volbách
Evropská komise (EK) předloží 15. dubna návrh na trvalý zákaz dovozu ruské ropy do Evropské unie. Vyplývá to z dokumentů, do kterých nahlédla agentura Reuters. Stane se tak tři dny po parlamentních volbách v Maďarsku. Načasování bylo podle zdrojů Reuters navrženo tak, aby se zákaz dovozu ropy nestal v Maďarsku hlavním tématem předvolební kampaně.
Maďarsko v dubnu čekají parlamentní volby, ve kterých by opoziční strana Tisza pod vedením Pétera Magyara mohla ukončit vládu nacionalisticko-konzervativní strany Fidesz a premiéra Viktora Orbána, který zemi vede nepřetržitě od roku 2010. Maďarsko a Slovensko, které jsou stále ještě závislé na dovozu ruské ropy, se stavějí proti jakémukoli zákazu. Jejich lídři ostře kritizovali i předchozí zákaz dovozu ruského plynu.
Evropská unie již uvalila sankce na dovoz ruské ropy přepravované po moři. Podobně jako u plynu chce ale navrhnout i postupné úplné ukončení dovozu ruské ropy. Komise by chtěla tento návrh předložit 15. dubna, vyplývá z návrhu programu její práce. Tento program se nicméně ještě může změnit.
Dodávky ruské ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodem Družba jsou přerušeny od 27. ledna. Kyjev tvrdí, že ruský dron tehdy zasáhl část ropovodu na západní Ukrajině. Slovensko a Maďarsko naproti tomu tvrdí, že za dlouhodobý výpadek je zodpovědná Ukrajina. Kyjev uvádí, že se snaží ropovod opravit, termín obnovení dodávek ale neustále posouvá.
Orbánova vláda kvůli zastavení dovozu ruské ropy oznámila, že bude blokovat nový balík protiruských sankcí i schválení unijní půjčky 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč) pro Ukrajinu.
Očekává se, že zákaz dovozu ruské ropy do EU se podaří prosadit i přes odpor Maďarska a Slovenska. Ke schválení totiž stačí jen kvalifikovaná většina členských států. Eurokomisař pro energetiku Dan Jörgensen už dříve uvedl, že připravovaný návrh by měl postupně ukončit dovoz ruské ropy do EU nejpozději do konce roku 2027.
V posledním čtvrtletí loňského roku dovážela EU z Ruska pouze jedno procento z celkového objemu ropy, především v důsledku sankcí uvalených na ruskou ropu přepravovanou po moři.
čtk, tb