Pavel znovu jmenoval Kauckého na předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů
Prezident Petr Pavel dnes jmenoval Jiřího Kauckého předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Ve funkci, do které nastoupil v roce 2020, tak bude pokračovat dalších pět let. Nové funkční období mu začne 1. září. Pavel mu v krátkém projevu popřál, aby se mu dařilo ve všech hlavních oblastech činnosti úřadu.
"V době umělé inteligence, v době technologií, kdy máme přístup zdánlivě ke všem informacím, tak nejenom, že musíme více chránit osobní data, ale musíme zajistit také, aby se lidé dostali k informacím, které pro svůj život a rozhodování potřebují. Pokud možno k informacím, které budou co nejobjektivnější," řekl Pavel. ÚOOÚ se na tom podle něj bude podílet.
Kaucký byl předsedou ÚOOÚ poprvé jmenován před pěti lety prezidentem Milošem Zemanem. Do té doby byl ředitelem správního odboru ministerstva vnitra. V roce 2020 mu Senát dal přednost před místopředsedou úřadu Josefem Prokešem. Kaucký, kterého prosazovala ODS, tehdy dostal 34 hlasů z 59 odevzdaných, jeho protikandidáta Prokeše, kterého prosazovalo hnutí STAN, volilo 22 senátorů. Letos byl jediným kandidátem a v červencovém hlasování pro něj hlasovalo v tajné volbě 47 ze 65 senátorů.
Osvětou chce Kaucký působit na zejména zranitelné obyvatele, aby pochopili hodnotu svých osobních údajů a své osobní svobody. Varoval rovněž před důsledky krádeží identit nebo jejich přetváření s pomocí umělé inteligence, stejně jako před omezováním práva na soukromí pod záminkou posilování kybernetické bezpečnosti. Uvítal by větší vliv úřadu na podobu zákona o svobodném přístupu k informacím, které podle něj musí být vyvažováno právem na soukromí.
Dvaapadesátiletý právník Kaucký působí ve státní sféře téměř tři desetiletí. Dvě desetiletí pracoval na ministerstvu vnitra, kde mimo jiné řídil odbor legislativy a koordinace předpisů a správní odbor a byl také státním tajemníkem. V minulosti vedl Etickou komisi České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.
Úřad pro ochranu osobních údajů vznikl před 25 lety. Jeho hlavním úkolem je bránit zneužívání osobních dat. Prvních pět let vedl ÚOOÚ Karel Neuwirt, který se předtím podílel na přípravě zákona o ochraně osobních údajů. V létě 2005 jej pak vystřídal tehdejší pražský radní a někdejší pražský primátor Igor Němec, jenž stál v čele úřadu dvě funkční období. Před Kauckým byla předsedkyní ÚOOÚ někdejší ústavní soudkyně Ivana Janů. čtk, per