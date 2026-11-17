Pavel: Vláda nemůže uplatňovat program beze změny a nereagovat na občany
Vláda nemůže svůj mandát a program uplatňovat po celé čtyři roky beze změny a nereagovat na názory občanů. V rozhovoru pro Českou televizi na Národní třídě to uvedl prezident Petr Pavel s tím, že politika se takto nedá dělat. Při nedělní demonstraci na pražské Letné podle něj zaznělo mnoho podnětů, které si zaslouží diskusi.
"Samotný fakt, že je něco v programovém prohlášení, ještě neznamená, že je to správně. Je to výrazem toho, že většina voličů si něco takového přeje, ale to neznamená, že by neměli přihlížet k tomu, co si přeje menšina. Není to zas tak malá menšina - výsledky nebyly pro vládu jednoznačné. Měla by brát v úvahu, že velká část veřejnosti může mít jiný názor, a o těch názorech by s ní měla diskutovat, protože je vládou pro celou zemi, nejenom pro své vlastní voliče," vzkázal prezident.
Pavel také poukázal na to, že současná mladá generace má největší obavu ze své budoucnosti. Podle něj je zapotřebí s mladými lidmi o těchto obavách mluvit. "Nenaslouchat tomu, co říkají, by skutečně bylo špatně," řekl k současným studentským aktivitám. Vláda by podle něj měla komunikovat se všemi skupinami lidí, aby se necítili odtržení, a žádnou z nich neupřednostňovat. Zmínil i důležitost komunikace na úrovni samospráv a krajů. "Pokud se nebudeme snažit oslovovat všechny občany, vždycky tady budou rozkoly," podotkl.
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Ocenil, že demonstrace na pražské Letné byla spořádaná a kultivovaná. "Buďme rádi, že se u nás při vyjadřování protestů nezapalují auta a nerabují obchody," poznamenal v narážce na nedávné události ve Francii či Itálii.
Radiožurnálu prezident řekl, že lidé na demonstracích mohou vyjádřit jakýkoli názor, i kdyby neměl oporu v reálných možnostech. "Andrej Babiš nemá pravomoc odvolat předsedu Poslanecké sněmovny (Tomia Okamuru)," upozornil. Lidé ale podle něj takovými požadavky vyjadřují nesouhlas se způsobem výkonu konkrétní funkce a vláda by jejich názor měla vnímat, protože to odráží i její reputaci.
Letošní oslavy 17. listopadu ovlivnila nespokojenost části veřejnosti s kroky ministerstva kultury pod vedením Oty Klempíře (za Motoristy) a také se záměrem vlády změnit financování veřejnoprávních médií. Na Letné v neděli proti krokům vlády demonstrovaly stovky tisíc lidí. Premiér Andrej Babiš (ANO) poté vzkázal, že vznesené požadavky pořádajícího spolku Milion chvilek – tedy mimo jiné odvolání Okamury (SPD) a odebrání ministerstva obrany z gesce SPD - nebude zvažovat. Na zrušení televizních a rozhlasových poplatků trvá.
Lidé by si neměli idealizovat minulost a věřit, že před rokem 1989 bylo lépe, řekl také. "Tu dobu jsem zažil, můžu srovnávat a můžu férově říct, že v čem žijeme dnes, je výrazně lepší, než co bylo dříve," řekl prezident ke srovnání současné situace a komunistického režimu. Zdůraznil, že se zemi nedaří špatně a že je ve světě respektovanější, než byla před rokem 1989. "Řekl bych, že je lidskou vlastností nevážit si dobrého bydla. Čím déle žijeme v bezpečí, komfortu, dostatku, fungujících službách, tím více to považujeme za samozřejmé," uvedl.
Zároveň apeloval na Čechy, aby pečovali o demokracii, kterou nelze považovat za samozřejmost. "Demokracie nikdy není perfektní a nikdy nebude. Záleží na nás všech, kolik pozornosti jí budeme věnovat. Pokud ji necháme zakrnět, bude špatná," řekl. Zdůraznil, že demokracie přináší také odpovědnost a povinnosti.