U pamětní desky na Národní je věnec Poslanecké sněmovny, první přišli Svobodní
U pamětní desky 17. listopadu na Národní třídě lidé ráno položili první věnce. Už od noci před Kaňkovým domem planou desítky svíček, stojí zde čestná stráž sokolů a skautů. Poblíž stojí muž s transparentem, který odkazuje na minulost premiéra Andreje Babiše (ANO) před rokem 1989.
Své věnce zde položily Česká advokátní komora, která v domě sídlí, a pořádající iniciativa Díky, že můžem. Hned ráno se zde poklonili Svobodní. Leží tu i věnec se stuhou Poslanecké sněmovny ČR. Nedoručil ho žádný z politiků, ale zřejmě některá ze zaměstnankyň.
Národní třída se ráno po dešti chystá na hlavní program letošního Korza Národní. Připravuje se vybavení stánků, které stojí nejen po celé Národní třídě, ale i v ulici 28. října. Tu lemují modré praporky s hesly jako respekt a dialog, svoboda a odpovědnost, pravda a láska, solidarita a soucit, naslouchání a porozumění.
Z domů na Národní třídě visí státní vlajky nad pamětní deskou je na domě advokátní komory menší česká vlajka spolu s ukrajinskou. Bronzová pamětní deska Otakara Příhody a Miroslava Krátkého s prsty ve tvaru V je na domě od roku 1990.
Pražská Národní třída je centrem oslav 37. výročí sametové revoluce v rámci celorepublikového Festivalu svobody. Vzpomínat se dnes bude na jak pád totality v roce 1989, tak na perzekuci studentů za nacistické okupace v roce 1939.