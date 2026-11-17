Babiš: Dnešní den je o svobodě říkat pravdu i volit si vládu, kterou lidé chtějí
Premiér Andrej Babiš (ANO) míní, že 17. listopad je mimo jiné o možnosti svobodně říkat pravdu a nebýt za ni popotahován nebo zvolit si jednou za čtyři roky vládu, kterou lidé chtějí. Uvedl to na síti X. Poděkoval mladým, kteří za svobodu bojovali v letech 1939 i 1989. Vyzval lidi, aby se nehádali a oslavovali Českou republiku. Oslav se Babiš osobně neúčastní, odjel na vládní návštěvu Izraele.
"V tento den se opakovaně psaly dějiny naší země. Proto dnes slavíme krásný svátek, který je o svobodě. O možnosti říkat svobodně pravdu a nebýt za ni popotahován. O svobodě nebát se říct, co si myslíme. O svobodě si jednou za čtyři roky zvolit vládu, jakou chceme," napsal Babiš. Česko je podle něj zemí, kterou může Čechům většina světa jen závidět.
"A já ze srdce děkuji odvážným mladým lidem, kteří přesně za tyto hodnoty bojovali proti nacistické okupaci v roce 1939 a o půl století později, 17. listopadu 1989, proti komunistickému režimu," uvedl premiér. Díky mladým lidem podle něj 17. listopad patří všem. "Nehádejme se, oslavujme Českou republiku," dodal.
Babiš před týdnem řekl, že ho jeho neúčast na oslavách na Národní třídě mrzí. Připomněl, že tam jinak chodí každý rok. "Na druhou stranu to třeba přispěje k uklidnění vyhrocené situace," uvedl. V letech jeho předchozí vlády na Národní třídu přicházel ještě za tmy nebo brzy ráno z obavy před demonstranty.
V souvislosti s kritikou plánu vlády změnit financování ČT a ČRo hovořil dříve i o možném zneužití svátku odpůrci tohoto návrhu. V neděli na Letné za podporu veřejnoprávních médií demonstrovalo podle odhadu organizátorů 350.000 až 450.000 lidí, a šlo tak zřejmě o největší demonstraci v Česku od konce roku 1989.