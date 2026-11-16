Putin ohledně Ukrajiny slevuje, řekl před odletem do Asie prezident Trump
Ruský prezident Vladimir Putin v otázce Ukrajiny trochu ustupuje, uvedl americký prezident Donald Trump s tím, že Putin by mohl být neústupnější. Trump to řekl novinářům před Bílým domem před odletem vrtulníkem Marine One. Ruská válka na Ukrajině bude podle Trumpa jedním z témat jeho blížící se schůzky s Putinem a čínským prezidentem Si Ťin-Pchingem.
Prezident se chystá na cestu do Asie, kde se na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v jihočínském Šen-čenu setká s Putinem a Si Ťin-pchingem na trilaterální schůzce. Předmětem jednání podle Trumpa budou kromě Ukrajiny také Írán, mezinárodní obchod a snahy o omezení jaderných zbraní.
"Budeme se bavit o mém oblíbeném tématu, o Ukrajině. Ukrajina ztrácí Ukrajinu," cituje AP Trumpa. "Rusko ztrácí 25 000 vojáků měsíčně. Takže o tom se budeme bavit," dodal.
Ukrajina podle původních zpráv amerických médií tématem jednání v Číně být neměla. Možnost, že Trump s Putinem a čínským hostitelem budou na toto téma hovořit, minulý týden znepokojovala ukrajinské i evropské činitele.
Například německý kancléř Friedrich Merz ze summitu EU v Dublinu na dálku Trumpa vyzval, aby kolem tohoto tématu nepřichystal žádná překvapení. "Postupujte nadále jako součást ‚týmu Evropa' a 'týmu Ukrajina'," řekl podle Reuters Merz.
Trump zmínil, že by se mohl setkat i se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Dodal, že však záleží na čínském prezidentovi, zda Kim přijede. Spojené státy podle agentury AP usilují o obnovení rozhovorů s KLDR o jejím jaderném programu.
Trump se v Asii nejprve zúčastní jednání na summitu Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) ve filipínské metropoli Manile a poté odletí do Šen-čenu.