Babiš zahájil návštěvu Izraele, s Netanjahuem by měl jednat o obraně
Český premiér Andrej Babiš přistál v izraelském Tel Avivu, kde v pondělí zahájí třídenní pracovní návštěvu Izraele. Odpoledne se setká s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, po jednání je naplánován komentář pro média.
Část české delegace, kterou tvoří mimo jiné ministři obrany Jaromír Zůna, zahraničí Petr Macinka (Motoristé), zdravotnictví Adam Vojtěch a sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný, se večer zúčastní večeře na pozvání izraelského ministra zahraničí Gideona Saara.
Pracovní návštěva bude v úterý pokračovat setkáním zástupců české vlády s izraelským prezidentem Jicchakem Herzogem a předsedou strany Jašar Gadim Eisenkotem, který je po nedávných volbách pověřen sestavením příští vlády.
Hlavním cílem cesty je podle Babiše jednání o protivzdušné obraně, především o možnostech ochrany Česka před raketovými a balistickými útoky. Připomněl, že Česko v roce 2021 pořídilo izraelské systémy Spyder, které podle něj slouží k sestřelování dronů a letadel, nikoli balistických raket. Zmínil také izraelský systém Iron Dome, systém Arrow 3 využívaný Německem a systém Barak, který si pořídilo Slovensko.
"Myslím si, že pro nás je nejdůležitější, abychom zabezpečili našim spoluobčanům - kdyby se něco nedejbože stalo - pokrytí celé naší země. Tahle ochrana je pro nás absolutní priorita," řekl dnes ráno Babiš před odletem do Izraele. Součástí delegace je také náčelník armádního generálního štábu Miroslav Hlaváč.
Členové české vlády mají v následujících dnech na programu též samostatná jednání se svými izraelskými kolegy. Mezi další témata návštěvy tak patří spolupráce v oblasti zdravotnictví a ochrany dětí. Česká delegace má v plánu rovněž návštěvu památníku obětí holokaustu Jad vašem v Jeruzalémě a zdravotnického zařízení v Tel Avivu.
Babiš do Izraele přicestoval na pozvání Netanjahua. Před odletem uvedl, že česká strana na pozvání čekala delší dobu, a proto ho nemohla odmítnout. Pracovní návštěva potrvá do středy 18. listopadu.