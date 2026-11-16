Výzkum: 17. listopad je nejdůležitější svátek pro čtvrtinu lidí
Pro čtvrtinu občanů je 17. listopad, který připomíná Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, nejdůležitější ze všech státních svátků. Aktivně ho slaví 13 procent lidí. Listopadový svátek lidem připomíná zejména svobodu, změnu režimu nebo nové možnosti, které tato změna přinesla. Na druhou stranu více než desetina veřejnosti je zklamaná z vývoje společnosti po sametové revoluci v roce 1989. Vyplynulo to z říjnového průzkumu agentury STEM/MARK mezi 512 respondenty.
Podle průzkumu je svátek 17. listopadu důležitý pro 48 procent dotázaných, z toho 13 procent ho i aktivně slaví. Čtvrtina lidí tento svátek považuje hlavně za den volna a 27 procent ho nijak zvlášť neprožívá.
Z dalších státních svátků si lidé více připomínají ještě 28. říjen a 8. květen. Den vzniku Československa považuje za důležitý 46 procent lidí a devět procent z nich si ho 28. října i aktivně připomíná. Oslava konce druhé světové války 8. května je důležitá pro dvě pětiny lidí, nicméně aktivně se do ní zapojuje zhruba pět procent občanů.
Když mají Češi popsat, co pro ně 17. listopad osobně znamená, 27 procent zmínilo svobodu. Dvanáct procent shodně uvedlo změnu režimu v roce 1989 a s tím související nové možnosti jako třeba cestování, podnikání nebo nákup zahraničního zboží. Pro 11 procent občanů je listopadový svátek připomenutím odvahy lidí a studentských protestů. Současně 12 procent ale uvedlo i zklamání z porevolučního vývoje.
"Nejde přitom nutně o odmítání změny režimu, ale spíše o pocit, že očekávání spojená s listopadem 1989 se nenaplnila tak, jak si lidé představovali. Z autentických odpovědí můžeme uvést například 'rozbití Československa', 'rozkradení majetku', 'příliv zločinců', 'ztrátu iluzí' nebo 'předem domluvený podvod'," uvedli autoři průzkumu.
Podle nich jsou zklamaní častěji lidé starší 60 let, mezi kterými to uvedlo 22 procent dotázaných. Podle zjištění STEM/MARK ale ani mezi kritiky porevolučního vývoje nepřevažují lidé, kteří odmítají demokracii. Pro 71 procent z nich je život v demokratické společnosti důležitý. Mezi všemi dotázanými totéž uvedlo 78 procent lidí.