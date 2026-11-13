Hejtman Grolich: Odvolání rady Vinařského fondu je přísný a neadekvátní krok
Odvolání celé Rady Vinařského fondu považuje jihomoravský hejtman, senátor a dosavadní předseda rady Jan Grolich (KDU-ČSL) ze strany ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) za přísný a neadekvátní krok. Rada podle něj připravovala nápravná opatření v reakci na zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, řekl .
Ministr zemědělství odvolal všech 11 členů rady Vinařského fondu kvůli zjištění, podle kterého fond opakovaně porušoval předpisy a pravidla poskytování podpor. Zjistil také střet zájmů.
Prezident Svazu vinařů a dosavadní místopředseda Rady Vinařského fondu Martin Chlad rozhodnutí ministra respektuje, krok bere jako příležitost k aktualizování fungování fondu. Podobně se vyjádřili i další radní a zástupci vinařských spolků a sdružení, kteří členy rady nominují.
"Závěry NKÚ samozřejmě známe a připravovali jsme nápravná opatření. Odvolání nás jako členy rady překvapilo tím spíš, že jsme odvolaní všichni, včetně mě jako zástupce Jihomoravského kraje a včetně zástupce ministerstva zemědělství, jejichž členství v radě určuje zákon. Chápu, že ve zjištění NKÚ šlo o střet zájmů, ale já, a stejně tak zaměstnanec ministerstva, v žádném střetu zájmů nejsme," poznamenal Grolich.
Rada podle něj měla připravená konkrétní opatření, která by zabránila pochybením, která fondu NKÚ vyčítal. Jejich návrhy už dostalo ministerstvo k dispozici a dalo fondu i zpětnou vazbu. "Za žádné ze zjištěných pochybení nehrozí fondu postih nebo pokuta, není v rozporu se zákonem, nejde o porušení rozpočtových pravidel a nehrozí ani vracení žádných dotací," upozornil Grolich.
Doplnil, že často šlo pouze o formální porušení pravidel. Jako příklad uvedl vyplacení dotace 7,5 milionu korun, které NKÚ označil za neoprávněné. "Pravidla vyžadují, aby příjemce dotace doložil na papíře, jaké má číslo účtu. V současnosti jde o údaj, který si fond zjistí z veřejného registru a doložení tohoto dokumentu tak není nutné. Přehlédli jsme, že v dokumentaci tento papír chybí, a NKÚ proto označil dotaci za neoprávněně vyplacenou," popsla hejtman.
Náprava je přitom podle něj snadná - toto zastaralé pravidlo z podmínek dotace vyřadit. Podobných formálních pochybení zjistil podle Grolicha NKÚ více a nejsou nijak neobvyklá.
Grolich navíc upozornil, že ministerstvo zemědělství každý rok schvaluje podmínky přidělování dotací z Vinařského fondu. "Než se vypíšou dotační tituly, pravidla jejich vyplácení musí schválit ministerstvo zemědělství.
Každý rok pošle nějaké připomínky, my pravidla upravíme a poté je ministerstvo schválí. Za mého působení nám ministerstvo nikdy nenařídilo pravidla výrazněji měnit, vždy šlo pouze o drobné změny," řekl. Dodal, že by se rád s ministrem Šebestyánem setkal a situaci s ním probral.