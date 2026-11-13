EU se chystá omezit účast Ruska na sportovních akcích
Unijní diplomacie a Evropská komise připravují návrhy na omezení účasti Ruska na mezinárodních sportovních akcích. V reakci na dotaz eurokomisaře Tomáše Zdechovského (KDU- ČSL) z frakce Evropské lidové strany to uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallas. Komise se zároveň zabývá financováním sportovních organizací, které umožňují ruským a běloruským sportovcům plnohodnotný návrat do mezinárodních soutěží pod vlajkami svých zemí.
"Zvažuje komise přijetí přísnějších opatření EU vůči ruským sportovním institucím, funkcionářům či sportovcům napojeným na ruský stát, armádu, bezpečnostní složky nebo propagandistické struktury, včetně možného rozšíření sankčních seznamů EU?" dotazoval se mimo jiné český europoslanec unijní exekutivy v reakci na nedávné rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, které může ruským sportovcům otevřít cestu k účasti v kvalifikačních soutěžích a kolektivních sportech před letními olympijskými hrami v Los Angeles v roce 2028.
Evropská komise ve své odpovědi uvedla, že účast Ruska a Běloruska na mezinárodních sportovních a kulturních akcích by neměla být normalizována, dokud nebude na Ukrajině dosaženo spravedlivého a trvalého míru. Komise zároveň upozornila, že Mezinárodní olympijský výbor ponechal na jednotlivých sportovních federacích a pořadatelích rozhodnutí, zda ruské sportovce pozvou a umožní používání ruských státních symbolů.
"Evropská služba pro vnější činnost a Evropská komise se rozhodly připravit návrhy na omezení účasti Ruska na sportovních akcích a bojovat proti jeho pokusům o normalizaci svého mezinárodního obrazu," stojí v odpovědi.
EU již navíc přistoupila ke konkrétním sankcím. V rámci 21. sankčního balíčku přijatého letos v červenci zařadila na sankční seznam ruského ministra sportu a předsedu Ruského olympijského výboru Michaila Děgťarjova.
"Považuji za naprosto skandální, aby se Rusko v době, kdy jeho armáda každý den vraždí nevinné Ukrajince, postupně vracelo do světového sportu. Olympijské hry a mezinárodní šampionáty nesmějí sloužit jako propagandistická výkladní skříň Putinova režimu," uvedl ve svém prohlášení europoslanec Zdechovský. "Jsem proto rád, že Evropská komise bere naše výhrady vážně a připravuje konkrétní kroky. Dokud Rusko vede agresivní válku, nemá jeho státní reprezentace na mezinárodních sportovních akcích co dělat," dodal.
Komise se otázkou financování sportovních organizací zabývá už od letošního léta, kdy ji k přehodnocení unijní podpory vyzvalo devět členských států: Dánsko, Estonsko, Finsko, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko. Země požadovaly, aby evropské peníze nedostávaly organizace umožňující návrat ruských a běloruských sportovců do mezinárodních soutěží.