Lídři se neshodují, kdo by měl EU zastupovat na mírových jednáních
Představitelé zemí Evropské unie, kteří se scházejí v Dublinu na neformálním summitu, se stále neshodují v tom, kdo by je měl zastupovat na mírových jednáních o možnostech ukončení rusko-ukrajinské války. Píše to server Politico, podle kterého se v tomto ohledu blok rozdělil přinejmenším na tři tábory podporující různé možnosti.
O tom, že evropští zástupci budou u vyjednávání o míru mezi Ruskem a Ukrajinou, informovali ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a zvláštní americký vyslanec Jared Kushner, který spolu s dalším americkým zmocněncem Stevem Witkoffem do irské metropole dorazil z moskevského setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Zelenskyj podle Politika varoval, že Rusko usiluje o přetvoření evropské bezpečnostní architektury, a uvedl, že evropské země musí mít v jednáních slovo. Dvoudenní rozhovory mezi Ruskem, Ukrajinou a Spojenými státy v Abú Zabí se tento týden odehrály de facto bez evropských představitelů. Ti byli přítomni, ale účastnili se pouze jednání na okraj hlavních hovorů.
Otázka, kdo bude hovořit za Evropu, nebyla nikdy důležitější, Evropská unie však na ni nezná odpověď, píše bruselský zpravodajský web s odvoláním na své zdroje. Unijní blok se podle něj rozdělil přinejmenším na tři tábory.
V jednom roste podpora pro předsedu Evropské rady Antónia Costu, který je díky své funkci přirozeným kandidátem na zastupování celého bloku. V dalším táboře stojí Francie a Německo, které se podle Politica zdráhají přenechat Bruselu svá případná místa u jednacího stolu. A pak existuje třetí - spíše osamocený tábor: zastánci šéfky unijní diplomacie a bývalé estonské premiérky Kaji Kallas, píše web.
Kallas by podle něj byla jasnou volbou, nebýt jejího tvrdého postoje vůči Rusku, což by podle některých diplomatů mohlo být ke škodě, píše Politico. Costa se podle něj zatím jeví pro členské státy jako nejpřijatelnější kandidát. Kromě toho, že má mandát zastupovat lídry unijního bloku, jeho minulost v podobě vedení portugalské vlády mu poskytuje určitou míru neutrality, uvedl jeden z diplomatů podle webu.
Český premiér Andrej Babiš, který se summitu účastní, už dříve řekl, že jako možné evropské zástupce pro zmíněná jednání by si dovedl představit italskou premiérku Giorgiu Meloni, šéfku dánské vlády Mette Frederiksen, premiéry Polska a Británie Donalda Tuska a Andyho Burnhama nebo právě Costu.
Summit se měl původně věnovat hlavně umělé inteligenci, ale Meloni považuje za neodkladné dohodnout se co nejdříve v koordinaci s Británií a Norskem na tom, kdo bude Evropu reprezentovat při jednání s Ruskem. Postoj Meloni podpořil i Babiš.