Moskva a Kyjev se přiblížily k míru, uvedl ruský vyjednávač Medinskij
Zdá se, že se Rusko a Ukrajina přiblížily k míru, uvedl v ruské televizi po třístranných, americko-rusko-ukrajinských jednáních v Abú Zabí hlavní ruský vyjednavač Vladimir Medinskij. Současně upozornil, že mnohé závisí na postoji Ukrajiny, Spojených států a Evropy. Telefonický rozhovor prezidentů Ruska a USA Vladimira Putina a Donalda Trumpa o výsledcích jednání v Abú Zabí se zatím neplánuje, uvedl pak mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.
"Zdá se mi, že ano," odvětil Medinskij na otázku, zda se strany přiblížily k uzavření míru. "Mnohé závisí na Ukrajině, postoji Spojených států, jakož i na tom, zda Evropa dostane rozum," dodal s tím, že každopádně Rusko dosáhne cílů, které si vytyčilo.
Rusko bude spokojeno jedině až poté, co dosáhne vítězství a podpisu mírové dohody podle svých podmínek, odvětil Medinskij na otázku, zda je ruská strana spokojena s výsledky jednání v Abú Zabí. Vyloučil jakoukoliv možnost výměny území s Ukrajinou v rámci mírové dohody a předpověděl, že se bude dále rozšiřovat "nárazníková zóna" u hranic s Ukrajinou.
Medinskij rovněž uvedl, že pokud by se podařilo vytvořit "spravedlivý bezpečnostní systém" pro Evropu, pomohlo by to zajistit mír na kontinentu na celá desetiletí, či dokonce staletí.
Mírové rozhovory v Abú Zabí přinesly dobrý impuls k nalezení řešení do konce roku, uvedl dříve bez podrobností člen ukrajinské delegace Davyd Arachamija.
Medinskij a ukrajinští vyjednavači již dříve informovali o určitém pokroku v jednáních, která ve středu skončila. Američtí zprostředkovatelé však uvedli, že mezi válčícími stranami panuje nedostatek důvěry a že přetrvávají neshody v řadě otázek, včetně územních.
V některých otázkách se podařilo dosáhnout vzájemného porozumění, v jiných nikoliv a jednání budou pokračovat, uvedl dříve Medinskij po jednáních se zástupci Ukrajiny a USA. Rusko a Ukrajina se podle něj dohodly na rozsáhlé výměně válečných zajatců. Výměny vězňů byly jednou z mála věcí, na kterých se válčící strany domluvily už při předchozích jednáních.
Ústředním tématem třístranných jednání v Abú Zabí byla diskuse o budoucí bezpečnostní architektuře v Evropě po skončení konfliktu na Ukrajině, uvedl Medinskij: "S americkou stranou jsme si na toto téma vyměnili názory. V některých bodech jsme dospěli k vzájemnému porozumění, v jiných nikoliv. Tato diskuse bude samozřejmě pokračovat."
Konflikt na Ukrajině podle Medinského, který je poradcem ruského prezidenta Vladimira Putina, ukázal, že stávající bezpečnostní systém v Evropě funguje špatně. K možnosti zapojení evropských zemí do budoucích jednání se však ruský představitel stavěl chladně. Uvedl, že není jasné, o čem by Rusko a Evropská unie měly jednat. "Až přijdou s konkrétními návrhy, tak se jimi budeme zabývat," řekl Medinskij. V Abú Zabí byli přítomni představitelé Británie, Francie, Německa, Itálie, EU i NATO, kteří se zúčastnili jednání na okraj hlavních hovorů.
K dohodnuté výměně válečných zajatců uvedl ruský generál Alexandr Zorin, že by se mohla odehrát v příštích dvou až třech týdnech. Půjde podle něj o jednu z nejrozsáhlejších výměn, do níž bude zapojeno na každé straně přes 1000 lidí. Ukrajinská strana avizovala novou velkou výměnu zajatců už v úterý. Tyto výměny patří k několika málo oblastem, v nichž válčící strany spolupracují. I předchozí kola vyjednávání vedla k rozsáhlým výměnám zajatců, avšak nepodařilo se dosáhnout jiných dohod.
Dvoudenní trilaterální jednání v Abú Zabí byla první od letošního února. Šéf Bílého domu Donald Trump v poslední době naznačuje, že se chce nyní více věnovat největšímu ozbrojenému konfliktu v Evropě od konce druhé světové války. Ten rozpoutalo Rusko v únoru 2022 svou rozsáhlou invazí na Ukrajinu, která se pátým rokem brání ruské agresi.