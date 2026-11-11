Španělsko ochromila generální stávka, po celé zemi se konají demonstrace
Španělsko ve středu ochromila generální stávka, první za 14 let, kterou podpořily hlavní odborové svazy. Omezena byla mimo jiné hromadná doprava a částečně i zdravotní a sociální služby. Protestující blokovali několik silnic vedoucích do Madridu, do Barcelony i dalších měst. Po celé zemi se konaly demonstrace a při střetech v některých městech byly zatčeny asi tři desítky lidí. Důvodem stávky je zejména bytová krize a rostoucí životní náklady.
Například v Seville ale dnes demonstrovalo na 6000 lidí, zejména učitelů a studentů, za více peněz do školství. Za vyšší platy manifestovali dnes učitelé také v metropoli ostrova Mallorca, kde se jich podle organizátorů sešlo asi 10 tisíc. Za právo na bydlení demonstrovalo na 18 tisíc lidí například v Pamploně. V řadě měst, včetně Madridu, jsou větší manifestace plánované na večer.
Na hlavní třídě Gran Vía v Madridu zůstaly zavřené některé obchody, jejichž výlohy majitelé zakryli deskami kvůli obavám z rabování. V ulicích bylo velké množství policistů.
Už nad ránem se střetlo několik protestujících s policisty v Madridu u velkoobchodu Mercamadrid. Odborový svaz CC.OO. uvedl, že několik osob muselo být ošetřeno kvůli podráždění očí poté, co policie použila pepřový sprej. Policie použití takového prostředku popřela. Kvůli těmto střetům byl jeden člověk zatčen. Další lidé tvrdí, že mají pohmožděniny po úderech policejními obušky.
Na příjezdu k průmyslové zóně u Barcelony skupinka protestujících ráno pálila několik pneumatik. Jeden člověk byl zatčen v Pamploně, kde demonstranti blokovali vstup do banky Caixabank. Policisté je od vchodu odtáhli.
Generální stávka začala o půlnoci a odboráři hovoří o velké účasti. Například v automobilovém průmyslu dosáhla podle nich 90 procent, stejně jako v přístavech Valencie a Algeciras. Provoz zastavil podle agentury Reuters například závod Volkswagenu v Navaře či továrna SEAT v Barceloně. Asi 80procentní účast v této 24hodinové stávce podle odborů hlásí mimo jiné i popeláři.
Zajištěny jsou služby sociální a zdravotní, kde stávkuje asi třetina zaměstnanců. Také železniční doprava funguje v omezeném režimu, částečně se stávka dotkla i letecké dopravy. Ke stávce se připojila například i televize Canal Sur z regionu Andalusie a také mnohé univerzity.
Generální stávku iniciovalo sdružení nájemníků a vyhlásily ji hlavní španělské odborové svazy začátkem října, a to oficiálně za důstojné mzdy, za které lze pořídit slušné bydlení. Od konce září se v Madridu a dalších městech konaly demonstrace za lepší ochranu nájemníků. V zemi je totiž dlouhodobě nedostatek bytů a roste nájemné a další životní náklady. Řada mladých si proto nemůže dovolit vlastní bydlení.
"Nepřestaneme (demonstrovat), dokud nezměníme model bydlení v této zemi tak, aby domy sloužily k bydlení, a ne zájmům rentiérské menšiny," řekla novinářům Alicia del Río, mluvčí madridského Sdružení nájemníků.
Vláda z růstu nájmů a nedostatku bytů viní pravicovou opozici, která spravuje řadu regionů a obcí. Protestující tvrdí, že za bytovou krizi nese odpovědnost i levicová vláda premiéra Pedra Sáncheze. Ten se letos snažil prosadit návrh zákona o bydlení, který by novelizoval zatím poslední takovou legislativu platnou od května 2023; ovšem neúspěšně.
Stejně jako nezískal začátkem října podporu ve Sněmovně pro dva dekrety o lepší ochraně nájemníků. Poté Sánchez, jehož vláda letos čelila kritice i kvůli migrační krizi v Ceutě, oznámil předčasné volby, které se uskuteční 29. listopadu.