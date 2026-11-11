Rusko hlásí zatčení agentů polských tajných služeb, Varšava informaci zpochybnila
Ruská tajná služba FSB oznámila zadržení dvou agentů polských zpravodajských služeb, které viní ze špionáže - konkrétně ze shromažďování informací o vojenských objektech a sociálně-ekonomické situaci v ruské Kaliningradské oblasti, která je vklíněná mezi polským a litevským územím.
"Federální bezpečnostní služba (FSB) Ruské federace odhalila a zneškodnila síť zpravodajských služeb Polské republiky, která působila na území Kaliningradské oblasti," uvedlo tiskové oddělení ruské tajné služby. Podle agentury Interfax tvrdí, že zadržela dva agenty s vazbami na vojenskou rozvědku polského ministerstva obrany a na polskou kontrarozvědku ABW, kteří shromažďovali a předávali informace o regionu. Dvojici vyšetřuje na základě podezření ze špionáže a umístila ji do vazby.
Dalším lidem - sedmi občanům Polska a třem občanům Ruska, kteří byli v kontaktu s polskými zpravodajskými službami - byla přednesena oficiální varování ohledně nepřípustnosti jednání, které vytváří podmínky pro spáchání trestných činů vlastizrady, tajné spolupráce s cizím státem a špionáže. Těmto Polákům Moskva na dlouhou dobu zakázala vstup do země.
"Rusko má povinnost, existuje dvoustranná dohoda, nás formálně vyrozumět o zadržení polských občanů, pokud je to pravda," řekl v reakci na prohlášení FSB mluvčí polské diplomacie Wewiór serveru Interia.
Ruská tajná služba své oznámení zveřejnila v den polského Dne nezávislosti. "Jako mluvčí ministra a koordinátora tajných služeb se nevyjadřuji k materiálům, které na internetu zveřejnily ruské (zpravodajské) služby. V dnešní den je vnímám především jako další provokaci a dezinformace," uvedl následně na síti X mluvčí polského ministra odpovědného za tajné služby Dobrzyński. A vyzval k tomu, aby lidé nepřátelské tvrzení nešířili a nepřispívali k ruské propagandě.