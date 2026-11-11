Zelenskyj: Evropa si musí vybrat, kdo ji bude zastupovat na jednáních s Ruskem
Evropa se v listopadu musí rozhodnout, kdo ji bude zastupovat na mírových jednáních o válce na Ukrajině, řekl podle telegramového kanálu RBK-Ukrajina ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Evropa se otázkou, kdo by měl být jejím vyjednavačem s Kremlem, zaobírá již několik týdnů.
Zástupci EU jsou přítomní v Abú Zabí, kde ode probíhá třístranné jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a USA. Na samotných trojstranných diskusích se však nepodílí, účastní se pouze schůzek s americkými a ukrajinskými představiteli. Rusko válku proti Ukrajině vede od roku 2022.
"V listopadu se musíme rozhodnout, kdo bude na jednáních zastupovat Evropu, neboť tato osoba získá mandát, na základě kterého bude vyjednávat jménem celé Evropy," řekl Zelenskyj podle RBK.
Britský zpravodajský web The Telegraph koncem října uvedl, že se jako o hlavních vyjednavačích o ukončení války na Ukrajině za Evropu uvažuje o pěti evropských lídrech. Web zmiňoval finského prezidenta Alexandera Stubba, norského premiéra Jonase Gahra Störeho, dánskou premiérku Mette Frederiksenovou, italskou premiérku Giorgiu Meloniovou a českého prezidenta Petra Pavla. Pavel dal tento měsíc najevo, že ambici být takovým vyjednavačem nemá.