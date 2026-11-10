Studenti dorazili na náměstí Republiky na demonstraci za veřejnoprávní média
Studentské pochody z Dejvic a z Vysoké školy ekonomické dorazily v úterý odpoledne na náměstí Republiky v Praze, kde se od 16:36 koná studentská demonstrace na podporu médií veřejné služby. Studenti z ČVUT, VŠCHT a ČZU při příchodu skandovali "Už jsme tady!". Před začátkem demonstrace se k nim připojí studující z dalších vysokých škol. Čas protestu poukazuje na to, že vládní koalice přes odpor opozice posunula v sobotu 24. října ve 04:36 do druhého sněmovního čtení návrh změn ve financování veřejnoprávních médií.
Cestou z Dejvic studenti skandovali hesla "Studenti za média", "Veřejnoprávně, tak je to správně" nebo "Letná v neděli". Na neděli je plánována demonstrace spolku Milion chvilek na pražské Letné proti změnám ve financování veřejnoprávních médií. Pochodu předcházelo setkání v dejvickém kampusu.
Do studentské iniciativy se zapojily i další univerzity. Desítky studentů krátce před 16:00 vyrazily z budovy Hollar Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy na Smetanově nábřeží. Na pochod na podporu veřejnoprávních médií se vydalo několik desítek studentů také od budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha. Na budově byly transparenty jako "Média nedáme", "Není nám FFUK". Na pochod dohlíželo několik policistů.
Na náměstí Republiky vyrazili také studenti pražské Akademie výtvarných umění (AVU). Studentské protesty na podporu ČT a ČRo jsou na dnešek plánované i v dalších městech, například v Pardubicích, Olomouci, ve Zlíně, v Plzni, Brně či Ostravě. Pracovníci ČT a ČRo kvůli návrhu na změnu financování minulé úterý stávkovali, protesty podpořili studenti i zástupci kulturních institucí.