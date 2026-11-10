Sektorové daně mohou omezit konkurenceschopnost a ekonomický růst, píše svaz průmyslu
Sektorové daně mohou oslabit konkurenceschopnost českých firem, zhoršit investiční prostředí a omezit dlouhodobý hospodářský růst, uvedl v tiskové zprávě uvedl Svaz průmyslu a dopravy. Možné zavedení sektorových daní zvažuje vládní koalice, zatím není jasné, jakých hospodářských odvětví by se týkaly.
"Česká ekonomika potřebuje růst, nové investice a silný průmysl. Nemůžeme na jedné straně mluvit o podpoře podnikání a konkurenceschopnosti a na druhé straně přicházet s dalšími mimořádnými daněmi pro vybraná odvětví," uvedl prezident svazu Jan Rafaj.
"Firmy potřebují stabilní a předvídatelné prostředí, aby mohly plánovat investice, rozvíjet výrobu a vytvářet pracovní místa. Pokud budou muset neustále počítat s rizikem nového zdanění, Česká republika bude jako investiční destinace ztrácet na atraktivitě," dodal.
O možnosti zavedení sektorových daní mluvil o víkendu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Podle Hospodářských novin by se daň mohla vztahovat například na banky, pojišťovny, energetické firmy, mobilní operátory, obchodní řetězce nebo obranný průmysl. Média v minulosti spekulovala, že by vláda případné zavedení sektorových daní připojila k návrhu zákona uvalujícího mimořádnou daň na rafinerie, který už nyní projednává Sněmovna.
"Pokud chceme moderní energetiku, digitalizaci, silný obranný průmysl nebo rozvoj nových technologií, musíme vytvořit podmínky, aby do nich firmy investovaly. Nemůžeme očekávat miliardové investice a zároveň podnikům vysílat signál, že jakmile se některému odvětví začne dařit, stát přijde s mimořádnou daní," uvedl Rafaj.
Svaz také kritizoval skutečnost, že by se případné zavedení sektorových daní uskutečnilo pozměňovacím návrhem k zákonu o rafinerské dani. Podle SP ČR je nepřijatelné, aby tak zásadní změna neprošla standardním legislativním procesem, který by zahrnoval vyhodnocení ekonomických dopadů a v němž by se k návrhu mohla vyjádřit dotčená odvětví.