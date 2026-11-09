Válka s Íránem je podle Trumpa z vojenského hlediska fakticky u konce
Americký prezident Donald Trump v pondělí řekl, že válka s Íránem je z vojenského hlediska fakticky u konce a nyní Spojené státy udržují současný stav. Podle agentury AP to prohlásil při předem neohlášené návštěvě tiskové místnosti Bílého domu po setkání s katarským premiérem Muhammadem bin Abdarem Rahmánem Sáním. Katar hraje roli prostředníka mezi Washingtonem a Teheránem.
"Z vojenského hlediska je Írán fakticky u konce," řekl Trump. "Prostě jen udržujeme status quo," dodal s tím, že Íránu byla sťata hlava, ale že se USA stále snaží zajistit dlouhodobé řešení v podobě toho, že íránský jaderný program nebude představovat hrozbu.
Katarský premiér Sání mezitím na síti X uvedl, že měl pozitivní jednání s Trumpem a viceprezidentem J.D. Vancem. "Jsem vděčný za konstruktivní rozhovory o dosažení dohody a nastolení míru v regionu," uvedl.
Spojené státy a Izrael na konci února rozpoutaly válku s Íránem společnými údery. Trump původně tvrdil, že jejím cílem je odstranit íránský režim a že potrvá několik týdnů. Írán však v reakci na údery začal útočit mimo jiné na lodě v Hormuzském průlivu, což přispělo k výraznému růstu cen ropy, který se projevil i velkým zdražováním u amerických čerpacích stanic.
To se v konečném důsledku projevilo i na výsledku voleb do amerického Kongresu, v nichž demokrati získali většinu ve Sněmovně reprezentantů i Senátu. Trump po volbách připustil, že ztráty republikánů s válkou s Íránem souvisejí, zároveň ale dodal, že svého rozhodnutí nelituje