Republikánský kongresman předložil návrh na impeachment ministra obrany Hegsetha
Republikánský kongresman Thomas Massie dnes ve Sněmovně reprezentantů představil návrh na impeachment, neboli ústavní žalobu, na ministra obrany Petea Hegsetha. Sněmovna by mohla o věci hlasovat v polovině týdne. Americký prezident Donald Trump vzápětí Hegsetha hájil a tvrdil, že ministr vyhrál dvě války.
Zastupitel Kentucky Massie na půdě Sněmovny reprezentantů, která zasedalav pondělí poprvé od voleb, přečetl obvinění vůči Hegsethovi, která se týkají zejména války s Íránem, ale zároveň odkazují i na jeho roli ve vojenských operacích USA ve Venezuele a v Jemenu.
Massie, který je kritikem prezidenta Trumpa a jehož funkční období skončí v lednu, podání rezoluce avizoval. Lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries v neděli stanici ABC News sdělil, že vznesení ústavní žaloby proti Hegsethovi podporuje. Sám Hegseth uvedl, že se v tuto chvíli neobává, že by proti němu mohl být impeachment schválen.
Pokud kongresmani většinou hlasů schválí obžalobu, musí se případem zabývat horní komora Kongresu – Senát – a následně v řízení rozhodnout. Ve Sněmovně reprezentantů mají republikáni v současné době stále ještě většinu. V poslední době se opakovaně stávalo, že někteří republikáni hlasovali společně s demokraty. V novém Kongresu, který zasedne v lednu příštího roku, budou mít naopak v obou komorách většinu demokraté poté, co republikáni prezidenta prohráli v řadě klíčových států ve volbách 3. listopadu.
Hegseth, kterého Trumpova administrativa označuje za ministra války, je od voleb pod stále větším tlakem. V úterý chce k tématu možného impeachmentu uspořádat tiskovou konferenci. I kdyby Sněmovna reprezentantů nyní odhlasovala ústavní žalobu na Hegsetha, jeho odvolání z funkce je nepravděpodobné. K tomu by totiž byla zapotřebí podpora dvou třetin Senátu