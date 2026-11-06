Merz a Trump si telefonovali o rozhovorech mezi Ukrajinou a Ruskem
Německý kancléř Friedrich Merz a americký prezident Donald Trump si v noci na pátek telefonovali, tématem rozhovoru byly především nadcházející mírové rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem v Abú Zabí, které Spojené státy zprostředkovávají. Novinářům to sdělil mluvčí německé vlády Stefan Kornelius. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi.
Trumpův zmocněnec Steve Witkoff tento týden oznámil, že jednání v Abú Zabí o ukončení války se budou konat 10. a 11. listopadu. Jednání za USA povedou právě Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner. Budou to první trilaterální jednání od února.
Kornelius k telefonátu řekl, že Německo se s Trumpovou vládou shoduje na tom, že válka musí skončit a že poté musí následovat debata o evropské bezpečnostní architektuře.
Agentura DPA poznamenala, že pro Merze to byl první rozhovor s Trumpem od drtivé porážky prezidentových republikánů v úterních kongresových volbách. Kancléř ve středu v komentáři k vítězství demokratů řekl, že po volbách neočekává změny a že Trump bude nadále obcházet Kongres vydáváním exekutivních nařízení.