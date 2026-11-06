Letecká doprava v Evropě se potýká s dalšími bombovými hrozbami
V evropské letecké dopravě v pátek pokračuje série bombových poplachů z předchozích dnů. Terčem takové hrozby se stal například let společnosti Ryanair, který měl ráno odletět z Lisabonu do Říma; podle AFP policie uvedla, že šlo o planý poplach. Hlášena byla také čtyři varování před bombami na palubě letadel letících nad francouzským územím. Dánská policie oznámila, že vyšetřuje hrozby namířené proti leteckému provozu na kodaňském letišti, ale podle prvotních zjištění cestujícím nehrozilo žádné nebezpečí. V Maďarsku dokonce dotyčné letouny doprovázely vojenská letadla. Zatím se všechny předchozí i páteční poplachy ukázaly jako plané. Podle mluvčí Letiště Praha se páteční hrozby týkaly také devíti letů mířících do Prahy nebo odlétajících z české metropole.
Podle AP nebyly ani nyní nalezeny žádné podezřelé předměty a nikdo nebyl zraněn, ale hrozby vyvolaly obavy, protože přišly v době, kdy Evropa vstřebává další incidenty včetně útoků na chladicí systémy supermarketů. Planým bombovým poplachům čelily v pátek i redakce některých médií v Irsku a Británii. Původci hrozeb a jejich případná vzájemná souvislost jsou předmětem vyšetřování.
Podle DPA bylo od úterý zaznamenáno nejméně 30 hrozeb vůči letadlům. Italská tisková agentura ANSA informovala, že v pátek se terčem bombových výhrůžek staly další dva lety směřující do Itálie a z Itálie. Let společnosti Wizz Air z Prahy do Říma byl odkloněn do Benátek poté, co řídící věž římského letiště Fiumicino dostala anonymní oznámení o bombě na palubě.
Mezitím byla na letišti v Lisabonu zahájena rozsáhlá bezpečnostní operace v reakci na bombovou hrozbu týkající se letu společnosti Ryanair do Říma. Varování přišlo v době, kdy letadlo určené pro tento spoj ještě dokončovalo let v opačném směru z Říma do portugalského hlavního města, kde letoun přistál dnes ráno. Portugalská policie později podle agentury Reuters uvedla, že žádná bomba nalezena nebyla.
Úřad francouzského premiéra informoval, že v pátek byla přijata čtyři nová varování před bombami na palubě letadel letících nad francouzským územím. Všechny stroje bezpečně přistály na pařížském letišti Orly a experti na zneškodňování bomb provedli inspekce. Zároveň probíhá vyšetřování, jehož cílem je zjistit původ těchto hrozeb, které se týkají celé Evropy, dodal úřad.
V Maďarsku ministr obrany Romulusz Ruszin-Szendi uvedl, že stíhačky doprovázely tři osobní letadla přes vzdušný prostor země poté, co každé z nich obdrželo bombové hrozby. Ministr upřesnil, že šlo o lety z Bruselu do Sofie a z Prahy na Kypr a do Rumunska.
Dvě osobní letadla přiletěla do Bulharska z Londýna a Bruselu a bezpečně přistála na letišti v Sofii poté, co i jim byly adresovány e-mailové bombové hrozby, informovala bulharská média. Letadla prohledaly pohraniční policie a bezpečnostními týmy, ale žádné podezřelé předměty nebyly nalezeny.
Ani na letu společnosti KLM do Amsterdamu, který čelil hrozbě bombového útoku, nebyly nalezeny žádné výbušniny, uvedla nizozemská vojenská policie.
"Dnes jsme znovu na kodaňském letišti v souvislosti s hrozbami namířenými proti leteckému provozu," uvedla dnes policie v dánské metropoli. "Incident nyní vyšetřujeme a na letišti máme viditelnou přítomnost," oznámila bez dalších podrobností.
"Dnes se opět opakuje výhrůžka o uložení nástražného výbušného systému na palubě většího počtu letadel mířících i odlétajících z pražského letiště. Ve spolupráci s pražským letištěm jsme přijali nezbytná bezpečnostní opatření s minimálním dopadem na běžný chod letiště. Případem se nadále zabýváme," oznámila dopoledne česká policie. Další informace zatím neposkytla.
Od začátku týdne narušily leteckou dopravu napříč Evropou desítky falešných bombových hrozeb. Úřady byly kvůli nim nuceny odklánět některé lety a vysílat stíhačky, aby doprovodily některá civilní letadla. Mnoho letadel, proti nimž byly výhrůžky namířeny, však bezpečně přistálo v cílových destinacích.