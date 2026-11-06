Metnar požádá o úplné snížení českého příspěvku do solidárního fondu EU
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) zašle Evropské komisi žádost o úplné snížení českého příspěvku do mechanismu solidarity EU pro příští rok, uvedla mluvčí úřadu Hana Malá. V České republice je nyní téměř 400 000 uprchlíků z Ukrajiny s dočasnou ochranou. Česko získalo kvůli vysokému počtu běženců výjimku z příspěvků do solidárního fondu i pro letošek.
Evropská komise v pátek ve své druhé výroční zprávě o migraci uvedla, že ČR spadá do kategorie zemí čelících významné migrační situaci, a může proto požádat o úplné či částečné vynětí z mechanismu solidarity. Komise letos Česko nově zařadila také mezi země ohrožené migračním tlakem, které budou mít přednostní přístup k unijním nástrojům na podporu zvládání migrace.
"Česká republika byla zařazena mezi země ve významné migrační situaci a ministr vnitra Lubomír Metnar v nejbližších dnech zašle dopis Evropské komisi s žádostí o úplné snížení svého solidárního příspěvku," uvedla Malá. "Žádost následně posoudí Evropská komise a o jejím schválení rozhodne Rada EU v rámci probíhajícího solidárního cyklu," doplnila mluvčí.
Česko bylo od příspěvku do unijního solidárního fondu osvobozeno i pro rok 2026, rovněž kvůli množství uprchlíků z Ukrajiny, kteří mají v zemi dočasnou ochranu. Ministři vnitra EU osvobození potvrdili na jednání v Bruselu v prosinci 2025. Všechny ostatní státy, které migračnímu tlaku nečelí, si mezi sebou musely dohodnout způsob, jakým se na solidaritě budou podílet, zda financemi, technicko-logistickou pomocí či relokací migrantů.
V České republice bylo k půlnoci z neděle na pondělí 395 492 uprchlíků z Ukrajiny s dočasnou ochranou. Vyplývá to ze statistik ministerstva vnitra. Nejvíce uprchlíků z Ukrajiny je podle statistik dlouhodobě v Praze, ministerstvo vnitra jich aktuálně eviduje 104 515. Následuje Středočeský kraj s 56 998 uprchlíky a Jihomoravský kraj se 40 628 běženci. Nejméně uprchlíků je tradičně ve Zlínském kraji, vnitro jich tam eviduje 11 618.
Směrnici o dočasné ochraně, která umožňuje ukrajinským válečným uprchlíkům přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na pracovní trh, zavedla Evropská unie v březnu 2022. V prvním roce ruské invaze vydalo Česko více než 470 tisíc dočasných ochran. Na konci roku 2023 bylo v Česku 375 021 Ukrajinců s dočasnou ochranou, na konci roku 2024 pak 388.879. Loni ke konci prosince drželo v Česku dočasnou ochranu 393 056 lidí, tedy zhruba 3,6 procenta populace.