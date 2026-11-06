Na pražském letišti znovu kontrolují letadla kvůli bombovým hrozbám
Policisté se stejně jako ve čtvrtek zabývají anonymními výhrůžkami o uložení bomby v některých letadlech, která mířila do Prahy nebo měla z ruzyňského letiště odletět. Bezpečnostní opatření přijatá ve spolupráci s letištěm mají minimální dopad na běžný chod letiště, uvedla dopoledne policie na síti X.
"Dnes se opět opakuje výhrůžka o uložení nástražného výbušného systému na palubě většího počtu letadel mířících i odlétajících z pražského letiště. Ve spolupráci s pražským letištěm jsme přijali nezbytná bezpečnostní opatření s minimálním dopadem na běžný chod letiště. Případem se nadále zabýváme," oznámila policie. Další informace zatím neuvedla.
Mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková kolem 11:15 uvedla, že hrozby se týkaly devíti letů - čtyř příletů a pěti odletů. Stroje jsou nyní na ploše a policie je kontroluje.
Podle zahraničních agentur byl páteční let společnosti Wizz Air z Prahy do Říma kvůli bombové hrozbě odkloněn do Benátek, kde přistál.
Ve čtvrtek se hrozba týkala čtyř letadel mířících do Prahy z Dublinu, Glasgow, Athén a Newcastlu i prostor Letiště Václava Havla. Situaci řešil krizový štáb letiště. Následná pyrotechnická prohlídka žádné výbušniny ani jiné nebezpečné předměty nepotvrdila. Vyšetřování případu si převzala Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK).
Anonymní bombové hrozby ovlivnily v uplynulých dnech více letů v různých částech Evropy. Vyžádaly si mimořádné bezpečnostní kontroly, odklony letů i krátkodobá uzavření letišť. Podle úřadů v dotčených zemích prohlídky v žádném z případů neodhalily žádné podezřelé předměty. Zatím není jasné, zda spolu incidenty souvisejí ani to, kdo za hrozbami stojí.
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