Opozice neprosadila ani počtvrté projednání Okamurova odvolání z čela Sněmovny
Opozice v pátek neprosadila počtvrté v řadě doplnění programu nynější schůze o návrh na odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z čela dolní komory. Opoziční poslanci mu vyčítají postup při jednání o sporném zrušení televizního a rozhlasového poplatku před dvěma týdny. Současná řádná poslanecká schůze končí, na další se mají zákonodárci sejít 24. listopadu.
Návrh na doplnění programu tentokrát podal předseda klubu ODS Marek Benda, který poukázal na bouři nevole, kterou podle něho zdivočelé projednání novely v úvodním kole vyvolalo. "Pokládám za nezbytně nutné, aby na to Sněmovna zareagovala," řekl a znovu vyzval vládu ke stažení předlohy. Zařazení návrhu na Okamurovo odvolání podpořilo 60 přítomných opozičních poslanců, proti hlasovalo 86 poslanců vládního tábora.
Hlasováním Sněmovna odmítla stejné doplnění programu v úterý a ve středu, kdy je navrhovali předseda Pirátů Zdeněk Hřib a šéf lidoveckého klubu Marian Jurečka. Poukazovali mimo jiné na to, že Sněmovna při úvodním kole jednání o změně financování České televize a Českého rozhlasu omezila na Okamurův návrh řečnickou dobu a určila termín hlasování na sobotní časné ráno ve chvíli, kdy diskuse ještě nezačala. Hřib přičetl Okamurovi politickou odpovědnost i za zásah ochranné služby vůči lidem, kteří tehdy sledovali poslanecké jednání z galerie pro veřejnost.
Ve čtvrtek zařazení návrhu vetovaly koaliční kluby, poslanci o něm nehlasovali. Návrh zdůvodňoval šéf frakce TOP 09 Jan Jakob, podle kterého předseda Sněmovny odpovídá za důvěru v pravidla, podle nichž dolní komora jedná, a Okamura v této odpovědnosti selhal.
Piráti ohlásili návrh na Okamurovo odvolání z čela dolní komory hned po úvodním sněmovním jednání o poplatcích předminulou sobotu. Okamura tehdy řekl, že na lži, útoky, výkřiky a nesmysly Pirátů nemá smysl jakkoli reagovat.
O odvolání Okamury opozice opakovaně neúspěšně usilovala začátkem roku. Hlavním důvodem byly jeho výroky v novoročním projevu.