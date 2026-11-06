Přes dvacet letů se ve čtvrtek stalo v Evropě se stalo terčem bombových hrozeb
Bombové hrozby se vew čtrvtek dotkly více než 20 komerčních letů v různých částech Evropy. Tři stroje bezpečně přistály v Bulharsku, další například ve Vídni, Bruselu, Miláně nebo Bukurešti. Bombová varování se týkala také čtyř letadel do Prahy. Postižené lety - směřující do Dublinu, Helsinek, Madridu či Varšavy - byly buď odkloněny na jiná letiště k nouzovému přistání, nebo bezpečně doletěly do cílových destinací. Dosavadní prohlídky na jejich palubách neodhalily žádné nebezpečné ani podezřelé předměty.
Seznam dotčených letů, který průběžně aktualizuje web deníku The Guardian, ve čtvrtek v 19 hodin uváděl 25 spojů. Server The Times of Israel napsal, že letů je 27, seznam nicméně nezveřejnil.
Několik letů po celé Evropě už dříve tento týden obdrželo falešné bombové hrozby, které vedly k prohlídkám či odkloněním letů. Takové hrozby nejsou novým jevem, ale přicházejí v době zvýšeného geopolitického napětí, kdy úřady varují před množstvím hybridních výstrah.
Tři letadla irské společnosti Ryanair musela v Bulharsku ve čtvrtek nouzově přistát kvůli bombovým hrozbám, informovala místní média s odvoláním na vládní zdroje. Dva stroje přilétající z Kodaně a z Madridu přistály v Sofii, uvedla stanice bTV s odkazem na ministra vnitra, zatímco televize NOVA TV se odvolala na ministra dopravy. Třetí letadlo přiletělo z Londýna a přistálo v Plovdivu, informovala média.
Bulharské ministerstvo dopravy potvrdilo, že bezpečnostní prohlídky po přistáních neodhalily nic mimořádného. "Po přistání byly provedeny nezbytné kontroly v souladu s platnými postupy a nebyly zjištěny žádné problémy," sdělilo bulharské ministerstvo dopravy. Provoz na letištích v Sofii i v Plovdivu se podle ministerstva vrátil do normálu.
Rumunská zpravodajská služba uvedla, že hrozba bombového útoku byla nahlášena také u letu společnosti Wizz Air z Milána do Bukurešti. Dodala, že letadlo bezpečně přistálo v rumunské metropoli a hrozba se nepotvrdila. Později večer pak rumunská zpravodajská služba sdělila, že hrozby zasáhly ještě další dva lety včetně spoje aerolinek KLM do Tel Avivu s mezipřistáním v Bukurešti.
Na letišti v Kodani se výhrůžky týkaly dvou letů. Při prohlídkách letadel nebylo nalezeno nic podezřelého, uvedla policie, ale neupřesnila, o které lety šlo.
Let společnosti Finnair z Helsinek, provozovaný dopravcem Jettime, dnes problémů přistál ve Vídni poté, co byla přijata bombová hrozba, uvedl mluvčí finského dopravce. Společnost už předtím informovala, že jiný její let, směřující do Říma, rovněž přistál po přijetí bombové hrozby. Italské letectvo zároveň vyslalo stíhačky, aby stroj doprovodily na římské letiště Fiumicino.
Poplach kvůli bombě na palubě letadla nezpůsobil na římském letišti Fiumicino žádné narušení provozu, uvedla společnost ADR, která letiště spravuje. "Veškeré kontrolní a bezpečnostní úkony skončily s negativním výsledkem, aniž by jakkoli ovlivnily běžný provoz letiště," sdělila.
Ani ve Vídni žádné skutečné nebezpečí zjištěno nebylo. Policejní mluvčíoznačil výhrůžku za "abstraktní" a poukázal na podobné předchozí incidenty.
Polské aerolinky LOT oznámily, že let z Varšavy do Bruselu bezpečně přistál v cílové destinaci poté, co bylo přijato bezpečnostní varování. Žádná hrozba se však nepotvrdila. "Po obdržení informace o potenciální bezpečnostní hrozbě pro let LO235 z Varšavy do Bruselu byla posádka upozorněna a provedla kontrolu na palubě v souladu se stanovenými postupy. Žádné podezřelé předměty nebyly nalezeny," uvedl mluvčí LOT.
Společnost Wizz Air oznámila, že její let W4 6387 mířící do Varšavy byl po startu z milánského letiště Malpensa odkloněn do Vídně, rovněž kvůli bombové hrozbě.
Další dvě letadla, kterých se týkala varování před bombou - spoj společnosti Aegean Airlines ze Soluně a spoj společnosti Ryanair z Porta - bezpečně přistála v cílové destinaci na milánském letišti Malpensa, uvedla agentura ANSA.
Podle agentury ANSA a dalších italských médií bomby na palubě dvou letadel z Dublinu a Helsinek do Itálie oznámil e-mail rozeslaný zaměstnancům společnosti ADR, která spravuje římská letiště. K oznámení se v něm hlásila skupina s názvem Bojovníci mužského státu, která by měla zastávat názory proti emancipaci žen a práv LGBT+ lidí. V textu zveřejněném deníkem Corriere della Sera pisatelé tvrdí, že skupina dnešním dnem vstoupí do dějin. "Váš feministický režim si to bude navždy pamatovat," stojí podle listu v textu. Agentura AFP napsala, že v Rusku existuje krajně pravicové hnutí Mužský stát, dodala však, že nemůže potvrdit, že skutečně s bombovými hrozbami souvisí.
Úřad francouzského premiéra už dnes informoval, že airbus společnosti Aer Lingus letící z Dublinu do Říma byl kvůli bombovému poplachu odkloněn na leteckou základnu Évreux na severu Francie.
Bombové hrozbě dnes čelila i čtyři letadla mířící do Prahy. Závažnost hrozeb byla podle české policie nízká a provoz mezinárodního letiště Václava Havla kvůli ní nebyl omezen. Pyrotechnické prohlídky všech čtyř letadel byly negativní, řekl mluvčí cizinecké policie.