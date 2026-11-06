Komise povolila Trumpův vítězný oblouk ve Washingtonu, stavbu ihned zarazil soud
Federální soudkyně na 14 dní zakázala americké administrativě zahájit výstavbu 76 metrů vysokého vítězného oblouku ve Washingtonu, kterou prosazuje americký prezident Donald Trump. Je to zásadní překážka pro realizaci jednoho z nejviditelnějších projektů, jimiž se Trump snaží přetvořit hlavní město dle vlastního vkusu. Soudní příkaz přitom přišel kolem půlnoci místního času jen krátce poté, co stavbu poměrem hlasů osm ku čtyřem schválila Národní komise pro plánování hlavního města.
Soudkyně Tanya Chutkan vyhověla žádosti států Virginie a District of Columbia, které žalobu podaly minulou sobotu. Soudkyně ji spojila také s původní žalobou skupiny veteránů z vietnamské války a historika architektury. Odpůrci stavby a žalující strany tvrdí, že projekt musí schválit Kongres; podle administrativy jej Kongres povolil před více než sto lety.
"Naprostá nepravděpodobnost, že by sto let starý zákon obsahoval oprávnění, neznámé všem předchozím administrativám, postavit oblouk vysoký 76 metrů na význačném místě v hlavním městě země, ukazuje, jak dalece musí (vláda) napnout síly, aby tento projekt ospravedlnila," napsala podle Reuters soudkyně ve svém stanovisku. Stavba by podle ní trvala zhruba tři roky a narušovala by dopravu, způsobovala hluk a vyžadovala rozsáhlé výkopy.
Komise, v jejímž čele stojí Trumpem jmenovaný Mark Paoletta, vyslechla zhruba sto odpůrců stavby a plán nakonec ve čtvrtek schválila. Pro hlasovali z Trumpovy administrativy či s vazbou na prezidenta, proti byli zástupci hlavního města. "Prezident Trump jako prezident a prvotřídní stavitel chápe, že pro naši národní identitu je důležité prostřednictvím velkolepých památníků ukazovat, kdo jsme," uvedl Paoletta.
"Na dlouhá léta zahltí dopravu, bude mít dopad na nedaleké letiště a pro bezpečnost veřejnosti představuje ještě vážnější hrozby, které tato komise odmítla uznat a řešit," tvrdí naopak kongresman Don Beyer z Virginie.
Oblouk má stát na kruhovém objezdu u Arlingtonského národního hřbitova, naproti Lincolnovu památníku přes řeku Potomac, a má být vyšší než pařížský Vítězný oblouk, který měří kolem 50 metrů. Trump v pondělí řekl, že poslouží i vojenským účelům a pojme drony a odstřelovače.
Podle ministerstva spravedlnosti měly výkopové a základové práce začít už tento týden, nadzemní část nejdříve v květnu 2027 a celá stavba má trvat 33 až 39 měsíců. Oblouk patří podle tiskových agentur mezi stavební projekty, jejichž prostřednictvím chce Trump zanechat svou nesmazatelnou stopu v hlavním městě Spojených států.